ナノオプト・メディアは、8月21日(水)に、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、「DXシステム開発Expo 2024」を開催します。

ナノオプト・メディア「DXシステム開発Expo 2024」

■DXシステム開発Expo 2024

◆会期/会場

会期: 2024年8月21日(水)

会場: 東京都立産業貿易センター浜松町館 5F

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

◆主催/運営

ナノオプト・メディア

◆参加料金

展示会・セミナーともに無料(事前登録制)

ナノオプト・メディアは、8月21日(水)に、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、DXシステム開発Expo 2024を開催。

経済産業省によるDXレポートが示す、「2025年の崖」問題が迫る中、企業や組織のDX推進のためには、IT人材の育成・確保とシステムの内製化がキーファクターとなります。

DXシステム開発Expo 2024ではこの点にフォーカスし、様々な業界からDX推進を手掛けるキーマンを招聘。

内製化と内製化のための支援について、事例を交えて解説を行います。

・中堅・中小企業等向け「『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」について

経済産業省

商務情報政策局 情報技術利用促進課 課長補佐 中谷 亮太 氏

・サントリー流DX推進

IT部門が主導するAI導入と人材育成

〜成果を出す「需要予測AI」内製化への道筋〜

サントリーシステムテクノロジー

先端技術部 坂本 健后 氏

・内製化への近道!

Google流の内製化支援プログラム

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

アプリケーション事業開発部長 小林 昌利 氏

・エンジニアゼロからの内製化

〜エンジニア文化のない大企業での内製化実現の勘所〜

東京ガス

リビング戦略部 デジタルプロダクト推進グループ ソフトウェアエンジニアリングチーム

チームリーダー兼テックリード 中島 潤耶 氏

他にも多数の講演とともに、展示会も実施します。

参加は43社・団体。

来場は無料ですが、公式サイトからの事前登録制となります。

なお、開催終了後の18時より、会場内にてビアパーティも開催します。

講演者と参加企業、そしてイベントに登録いただいている来場者も自由に参加できます。

(参加無料)

また、前日の8月20日(火)には、同会場にて、EC/SNS活用/物流DXをテーマとした E-Commerce Expo/SNS運用戦略Expo/物流DXを3展同時開催します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post システム開発内製化の勘所と内製化支援について解説!ナノオプト・メディア「DXシステム開発Expo 2024」 appeared first on Dtimes.