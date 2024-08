ムーミン谷の仲間たちのシルエット型！丸榮日産「ムーミン MUSUBI保冷剤」

丸榮日産は、世界的な人気キャラクター「ムーミン」とコラボレーションした「ムーミン MUSUBI(ムスビ) 保冷剤」を全国の雑貨専門店、Amazon、楽天市場、自社ECサイトにて販売中です。

丸榮日産「ムーミン MUSUBI(ムスビ) 保冷剤」

商品名 :ムーミン MUSUBI 保冷剤

種類 :ムーミントロール

ムーミントロール おしり

リトルミイ

ニョロニョロ

ムーミンハウス

販売価格 :935円(税込)

本体サイズ:<ムーミントロール> 約W83×H140×D10mm

<ムーミントロール おしり> 約W100×H100×D10mm

<リトルミイ> 約W102×H138×D10mm

<ニョロニョロ> 約W113×H140×D10mm

<ムーミンハウス> 約W72×H148×D10mm

素材 :本体:水、カルボキシメチルセルロース 、防腐剤

原産国 :中国

【商品ポイント】

■“ひんやりかわいい”ムーミン谷の仲間たち

ひんやり長持ち、おいしさをキープ。

気温の高い日のランチタイムやピクニックにおすすめ。

ムーミンたちのかわいい保冷剤です。

■シルエットシルエット型でかわいい!ムーミン谷の仲間たち

ムーミントロールをはじめとした人気キャラクターのシルエットをかたどったデザインです。

全5種類、集めたくなるかわいさです。

■様々なケースにちょうどいいサイズ

・「ムーミントロール」や「リトルミイ」はスリムなお弁当箱に。

・「ニョロニョロ」や「ムーミンハウス」はワイドなお弁当箱に。

・ミニサイズの「ムーミントロールおしり」はおにぎりケースにおすすめです。

■保冷時間が比較的長く、凍らせるとカチカチに固くなるタイプ

■凍らせれば何度でも使えて、環境にもお財布にも優しい保冷剤

■中に入っている成分は環境に優しく、食品添加物としても使用されている安全性の高い素材

くりかえし使えてECO

薄手でかさばらない

【シリーズ商品の案内】

ムーミン MUSUBI ランチベルト、ランチクロスと組み合わせ、セットで使用することができます。

ムーミン谷の仲間たちが、ランチタイムをより一層楽しくしてくれます。

ランチベルトやランチクロスもおすすめ

