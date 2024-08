心に残る職場体験を俳優陣がステージで再現！キャリアデザイン・インターナショナル「ハートの日大賞」

キャリアデザイン・インターナショナルは、同社が制定した記念日8月10日「ハートの日」のサイトにて、俳優陣がステージで再現するハートフルなエピソードを2024年8月10日から9月10日まで募集中です。

キャリアデザイン・インターナショナル「ハートの日大賞」

【ハートの日大賞2024】

■募集概要

<応募期間>2024年8月10日(土)〜9月10日(火)

申し込み方法: フォームで申し込み

入賞者発表 : 2024年9月に同サイトから発表

申し込みURL :

https://heart-day.net/heartdayaward2024

発表 : 2024年9月30日(月)

準備期間 : 脚本、演出のための取材にご協力いただきます。

「ハートの日大賞2024」に選ばれたエピソードは俳優陣がステージで再現、虎ノ門ヒルズCICイベントスペースで表彰式&YouTubeで配信します。

URL:

【こんな方にぜひ】

●職場での素敵な体験をシェアしたい!

●虎ノ門ヒルズ内CICイベントステージで俳優陣が再現、表彰式の様子を動画をYouTubeで配信します。

●従業員の方との思い出作り、イベントとして。

●動画をYouTubeで配信、貴社の会社紹介、SNSなどでもプロモーションとして。

【作品制作】

●いただいたエピソードを脚本化、俳優陣がステージで再現します。

●授賞式はプレスリリースで告知しますので外部取材が入る可能性があります。

【応募方法】

下記をwebページのフォームから送信してください。

(1)登場人物の属性(役職・性別・年齢など)

(2)エピソード概略(200文字以上)

(3)この体験であなたが感じたこと、仲間への想いなど!

<舞台化&表彰式>2025年3月予定

-期間中、何度ご応募いただいても構いません。

-ストーリーに個人情報が含まれないよう、実在の固有名詞は入れないでください。

*8月10日「ハートの日」は、普段言えないありがとうやごめんねを伝えることで家庭や職場などの良好な人間関係作りのきっかけとなり、健康で幸福な人生100年時代を迎えることができるよう、2010年に同社が日本記念日協会で制定した記念日です。

