11日午前7時42分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□宮崎県

宮崎市

■震度2

□宮崎県

日南市 国富町 綾町

西都市 高鍋町 新富町

木城町 川南町 椎葉村

宮崎美郷町 高千穂町 都城市

小林市 高原町





□熊本県産山村 熊本高森町 あさぎり町

■震度1

□宮崎県

串間市 延岡市 日向市

宮崎都農町 門川町 五ヶ瀬町

えびの市 三股町



□熊本県

阿蘇市 南阿蘇村 人吉市

多良木町 五木村 熊本西区

熊本南区 熊本北区 八代市

菊池市 宇土市 宇城市

合志市 熊本美里町 和水町

山都町 上天草市 芦北町



□佐賀県

上峰町



□長崎県

南島原市



□大分県

佐伯市 竹田市



□鹿児島県

鹿児島市 霧島市 鹿屋市

垂水市 曽於市 大崎町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。