宮崎県で最大震度3の地震 宮崎県・宮崎市
11日午前7時42分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮崎県
宮崎市
■震度2
□宮崎県
日南市 国富町 綾町
西都市 高鍋町 新富町
木城町 川南町 椎葉村
宮崎美郷町 高千穂町 都城市
小林市 高原町
産山村 熊本高森町 あさぎり町
■震度1
□宮崎県
串間市 延岡市 日向市
宮崎都農町 門川町 五ヶ瀬町
えびの市 三股町
□熊本県
阿蘇市 南阿蘇村 人吉市
多良木町 五木村 熊本西区
熊本南区 熊本北区 八代市
菊池市 宇土市 宇城市
合志市 熊本美里町 和水町
山都町 上天草市 芦北町
□佐賀県
上峰町
□長崎県
南島原市
□大分県
佐伯市 竹田市
□鹿児島県
鹿児島市 霧島市 鹿屋市
垂水市 曽於市 大崎町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。