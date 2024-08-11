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11日午前7時42分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮崎県
宮崎市

■震度2
□宮崎県
日南市　国富町　綾町
西都市　高鍋町　新富町
木城町　川南町　椎葉村
宮崎美郷町　高千穂町　都城市
小林市　高原町

□熊本県
産山村　熊本高森町　あさぎり町

■震度1
□宮崎県
串間市　延岡市　日向市
宮崎都農町　門川町　五ヶ瀬町
えびの市　三股町

□熊本県
阿蘇市　南阿蘇村　人吉市
多良木町　五木村　熊本西区
熊本南区　熊本北区　八代市
菊池市　宇土市　宇城市
合志市　熊本美里町　和水町
山都町　上天草市　芦北町

□佐賀県
上峰町

□長崎県
南島原市

□大分県
佐伯市　竹田市

□鹿児島県
鹿児島市　霧島市　鹿屋市
垂水市　曽於市　大崎町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。