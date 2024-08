体験型イルミネーション！VISON「月の神さまと不思議なまつり」

「VISON[ヴィソン]」とVISONナイトウォーク製作委員会は、7月20日(土)から1年間の期間限定で「新しい月見」をテーマに、体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を開催中です。

VISON「月の神さまと不思議なまつり」

「VISON[ヴィソン]」とVISONナイトウォーク製作委員会は、7月20日(土)から1年間の期間限定で「新しい月見」をテーマに、体験型イルミネーション「月の神さまと不思議なまつり」を開催中。

秋の「月見」シーズンに合わせ9月と10月を「VISONお月見月間」として、VISONオリジナルのお米や入場チケットが当たるInstagramキャンペーンや、オリジナルキャラクターのネーミングキャンペーンなどを実施します!

さらに、9月14日にはVISONで中秋の名月を観賞する「国際お月見ナイト in VISON」を実施!年に一度開催される世界中の“月の愛好家”と共にお月見を楽しみ、月への理解を深めることを目的としたNASAのプログラムです。

VISONではJAXA(宇宙航空研究開発機構)宇宙科学研究所の副所長である藤本正樹教授による講演会(多気町後援)やお月見イベントを予定しています。

美しい月を愛でる日本の伝統的な行事“お月見”。

2024年の秋はこれまでと違う、「新しい月見」をVISONで楽しめます!

※各キャンペーンの詳細は公式Instagram( @visonmoonnight )を確認してください。

イルミネーション-光のやぐら

【「VISONお月見月間」キャンペーン】

●9月14日は「国際お月見ナイト in VISON」

NASAが主導する「国際お月見ナイト」。

年に一度開催される世界中の“月の愛好家”と一緒にお月見を楽しみながら、月への理解を深めることを目的としたプログラムです。

VISONではこれに合わせ講演会やお月見イベントなどを予定しています。

また、同プログラムに賛同した活動はNASAの公式サイトでも紹介されます。

詳細:

https://vison.jp/eventcalendar/detail.php?id=831

国際お月見ナイト in VISON

●Instagramキャンペーン

・フォロー&いいね!をすると、抽選で「ヴィソンのお米」(10kg)または「月の神さまと不思議なまつり」入場ペアチケットをプレゼント

・指定のハッシュタグ(#VISONイルミ、#音もすごいイルミ)や@visonmoonnightを付けてInstagramに投稿した画面を見せると、その場でオリジナルキャラクターステッカーをプレゼント

そのほか、公式Instagramでは「月の神さまと不思議なまつり」の楽しみ方も紹介しています。

フォロー&いいねキャンペーン

月占い

●7つの月占いキャラクターの名付け親になってください!

アーティスト・前田麦氏がデザインしたイベントのオリジナルキャラクターの7体(うさぎの「ヨミ」を除く)の名前を募集します!採用された方には入場チケット&キャラクターのオリジナルグッズをプレゼント。

オリジナルキャラクターの8体は、8種類の月をイメージした動物たちです。

人それぞれが持つ月相色8色を表現しています。

自分のキャラクターを探してください。

【「月の神さまと不思議なまつり」の楽しみ方】

「新しい月見」をテーマに、まるで月の世界に迷い込んだような「夜VISON」を楽しむイベントです。

●スマートフォンを使った「月占い」で、誕生日と性別から自分の月相色がわかる

●神秘的な世界をさらに楽しむパスポートでもある、自分の月相色のチケットを手に入れる

●月のお祭りをイメージした「月夜市」で子どもの頃に戻った気持ちで縁日遊び

●きらめく「月の庭」で月の神さまの庭をイメージした世界でお気に入りの1枚を撮影!

●幻想的なイルミネーションと最新の立体音響技術が導く没入感あふれる光の空間を楽しむ

●会場内に散りばめられた19個の「光り輝く月マーク探し」

●光り輝く月のマークにチケットや特別アイテム「月の勾玉」をかざすと、月の色に応じた光の演出を味わえる

●「夜VISON」でしか味わえない「月」がテーマのオリジナルフードやスイーツ、8色のドリンクを味わう

●「月の神さまの隠れ家」で心を落ち着かせ、幻想的なフィナーレを迎える。

本当のあなたに出会えるかもしれません…

同イベントの開催に合わせてVISONの一部店舗では夜の延長営業も行っています。

今後、より多くの店舗と協力し「夜VISON」を盛り上げていきます。

●猿田彦珈琲:8/3、4、10、11、12、17、18、24、25、31、9/1は8時〜19時まで営業(LO18時半)

●菓子舗 井村屋:8/10〜18は9時〜20時30分まで営業(18時〜20時半はテイクアウトメニューのみ)

●Mariage de Farine(マリアージュ ドゥ ファリーヌ):8/10〜18は8時〜19時まで営業

【イベント概要】

名称 :VISONライトアップショウ「月の神さまと不思議なまつり」

主催 :VISONナイトウォーク製作委員会

開催場所:VISON(三重県多気郡多気町ヴィソン672-1)

開催期間:2024年7月20日(土)〜(1年間の期間限定)

営業時間:18:30〜22:30(最終受付 22:00)

※月見のレストランのフードは20:30 LO、ドリンクは21:30 LO

※メンテナンスのためお休みする場合があります。

※雨天決行。

荒天の場合一部コンテンツを休止する場合があります。

休業日 :8月19日(月)、9月3日(火)、9月7日(土)、9月29日(日)

※10月以降もメンテナンス等で休業日があります。

※休業日は変更される可能性があります。

イルミネーション-光の森

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 体験型イルミネーション!VISON「月の神さまと不思議なまつり」 appeared first on Dtimes.