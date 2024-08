温泉街の中心で「群馬のご当地グルメ」満喫！湯畑泉水「華紋　KAMON」

草津温泉の中心地「湯畑」より徒歩1分の素泊まり旅館「湯畑泉水」1階にレストラン「華紋 KAMON」を開業しました。

草津温泉の中心地「湯畑」より徒歩1分の素泊まり旅館「湯畑泉水」1階にレストラン「華紋 KAMON」を開業。

群馬県産の新鮮な肉や野菜などの食材をふんだんに使用した

・上州牛すき焼き

・上州牛焼きしゃぶ

・赤城ポークすき焼き

・赤城ポークとんかつ

・上州地鶏すき焼き

・上州地鶏あぶり焼き

などを用意し「群馬ならではのご当地グルメ」を楽しめます。

和を基調とした内装の広々とした落ち着きのある空間には個室を含め全47席を設け、湯畑周辺の飲食店では最大級の店舗となります。

レストラン外部テラスには源泉掛け流しの足湯テーブル席を設け、足湯を楽しみながら群馬の味覚を味わえる空間としました。

オープンを記念して「華紋 KAMON」ではInstagramへの投稿提示で飲食代金10%OFFキャンペーンを開催します。

同建物に併設する全室温泉露天風呂付の素泊まり旅館、湯畑泉水ではオープニングキャンペーン50%OFFの宿泊プランを公式ホームページ上にて販売します。

プラン名:

【お日にち限定!50%OFF】草津温泉街「湯畑」まで徒歩1分の好立地!全部屋温泉風呂付の素泊まり宿

https://www.kusatsu-sensui.jp?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=12416485

