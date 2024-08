ディズニーストアとレモン牛乳、初の共同企画！思わずパケ買いしたくなるレトロかわいいデザインにきゅん...?

ウォルト・ディズニー・ジャパンが運営するディズニーストアは、「レモン牛乳」との共同企画商品を2024年8月6日から、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで販売しています。

爽やかなレモン風味とチップ&デールのかわいいパッケージ

ディズニーストアから、栃木県のご当地土産として愛されている「レモン牛乳」との初共同企画商品が登場。レトロかわいい"レモン牛乳"をモチーフにしたパッケージには、チップ&デールがデザインされています。いずれもレモン風味がポイントのお菓子です。

チップ&デールをプリントしたレモン牛乳風味のクッキー(950円)や、ザクザク食感がたまらないポテトチップス(550円)が登場しています。また、ポーチに入ったレモン味の甘じょっぱいグミ(1500円)など夏らしいお菓子も。

<商品一覧>

・イカ天瀬戸内れもん味 1400円

・【不二家】カントリーマアム<はちみつレモン> 500円

・【HillValley】ポップコーン<ハニーレモン> 1000円

また、ディズニーストアでは、オリジナルパッケージの夏らしい爽やかなレモンフレーバーの商品も販売中です。

スティッチがデザインされた「イカ天瀬戸内れもん味」(1400円)のほかにも、くまのプーさんがデザインされた「【不二家】カントリーマアム<はちみつレモン>」(500円)と「【HillValley】ポップコーン<ハニーレモン>」(1000円)が登場しています。自分用のプレゼントや友人とのシェアにもぴったり。

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※価格はすべて税込です。

