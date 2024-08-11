¾®ÁÒµÇ°¤Ï¼ÞÇ®¤ÎÃæµþ³«ºÅ¤ÇÇÈÍð¤ÎÍ½´¶...·êÇÏ·ôÉ¬¾¡Ë¡¤Ç¹âÇÛÅö¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«
¡¡²Æ¶¥ÇÏ¤â¸åÈ¾Àï¡£º£Ç¯¤Ï²Æ¤Î¾®ÁÒ³«ºÅ¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢º£½µ¤«¤éÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î£¸½µÏ¢Â³³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î³«Ëë½µ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½Å¾Þ¤Ï¡¢£ÇIII¾®ÁÒµÇ°¡Ê£¸·î11Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤À¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ²¼¤Î¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤À¡£¸½¤Ë¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¤Ï¡Ö·ã½ë¤Ë¤è¤ë¹âµ¤²¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ï¢ÆüÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â²¹¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¾®ÁÒ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¡¢½ë¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µÈÅÄµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£½µ¤â¹¥Å·Â³¤¤Ç¡¢½µËö¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35ÅÙ¡£¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±µ³¼ê¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤«¤é¾è¤êÂ³¤±¤ÆÆüÍËÆü¤Ë¤Ï¾ÃÌ×ÅÙ¤â·ã¤·¤¤¸«Î©¤Æ¡£Ç¯Îð¤ä¾è¤ê°È¡Ê¿ô¤ä¥ì¡¼¥¹´Ö³Ö¡Ë¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÃæµþ³«ºÅ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤é¤·¤¯¥ª¡¼¥ëÌî¼Ç¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè£±²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡Ê£³·î¡Ë½ªÎ»¸å¡¢Æâ¥é¥Á¤òÃæ¿´¤ËÌó£±Ëü5000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥·¥ã¥À¥ê¥ó¥°ºî¶È¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¼Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÀä¹¥¡£Ï©È×¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£Á°¤ÈÆâ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹âµ¤²¹¤Ë¤è¤ê»¶¿å¤Ç¤Î¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼Ç¤¬¤Ø¤¿¤Ã¤Æ¼Ç¤Î²ô¤¬Èô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡£°ÊÁ°¡¢¾®ÁÒ¤Ç±«¤¬Ìó¤Ò¤È·î°Ê¾å¹ß¤é¤º¡¢¼Ç¤Î±úÆÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï³«Ëë½µ¤«¤é¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÏ¾ì¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¹Ó¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡¢²Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡£º£Ç¯¤Ï²áµî¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤â¤Ê¤¤Ãæµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¹ó½ë¤ÈÌî¼Ç¤Ç¤ÎÇÏ¾ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤ÎÆñ²ò¤µ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µÈÅÄµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¡¢ºÇ·ÚÎÌ¤¬52Ô¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥é¥à¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤Ç¡¢ºÇ½ÅÎÌ¤¬58.5Ô¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¡£¾å²¼º¹¤¬6.5kg¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°ìÀï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÇÏ¾ì·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢·ê¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆ¨¤²¡õÀè¹ÔÇÏ¡£Àª¤¤¤¢¤ë£³ºÐÇÏ¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤¬½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Áá¤á¤ËÆ°¤¯Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤æ¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ°¤½Ð¤·¤¬»Ä¤ê500£í¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é£²Æ¬¤¬Áá¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁ°¤Ç±¿¤ÖÇÏ¤¬Í¥Àª¤È¸«¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤ÏÀè¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤ò·êÇÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥é¥à¥¢¥¹¥¯¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦´Ø±Û£Ó¡Ê£µÃå¡££··î27Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¡£»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Ç¡¢Á°Áö¤Î¶¥ÇÏ¤¬ºÆ¤Ó¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÇÏ¾ì¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÁÒµÇ°¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥¹¥é¥à¥¢¥¹¥¯¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥¹¥í¡¼¤Î¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥ìÉé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¾å¤¬¤ê¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢Á´ÂÎ»þ·×¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å°ÄìÀè¹Ô·¿¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÏÍýÁÛÅª¡£¼«¤é¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¥¿¥¤¥È¤ÊÎ®¤ì¤ò£²ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Á°Áö°Ê¾å¤ËÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤Ç²æËý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤·¤¿Ä´À°¡£°ú¤Â³¤µ¤ÇÛ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯½çÄ´¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡°È¾å¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¹¥Ä´¤Ê±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¼ê¡££¶·î¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É£Ó¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò·è¤á¤Æ¡¢°ìÃÊ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ìÈ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÄ¤é¤à¡£
¡¡µÈÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥Æ¡¼¥ª¡¼¥·¥ê¥¦¥¹¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¾®ÁÒµÇ°¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¤Õ¤¿·åÃå½ç¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤Î³ô²Á¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂçË½Íî¡£¤¿¤À¤·¡¢ºòÇ¯¤â£ÇIIIÈ¡´ÛµÇ°¡ÊÈ¡´Û¡¦¼Ç2000£í¡Ë16Ãå¤«¤é¥Ï¥ó¥Ç55kg¤Ç»²Àï¤·¤Æ¹¥ÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë£±Ô·Ú¤¤¥Ï¥ó¥Ç54kg¤Ç¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±·¿ÉÔºß¡£¥Þ¡¼¥¯¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë¿Íµ¤Çö¤ÎÆ¨¤²ÇÏÁÀ¤¤¤¬¡¢·êÇÏ·ô¤ò³Í¤ëÉ¬¾¡Ë¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ãæµþ¤Î¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤ÏÀä¹¥¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¡£µ×¡¹¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢°ÕÍßÅª¤ÊÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯Ä´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÞÇ®¤ÎÃæµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾®ÁÒµÇ°¡£¿Íµ¤ÇÏ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¿Íµ¤Çö¤ÎÀè¹ÔÀª¤¬¥¹¥¤¥¹¥¤¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£