日本発のデザイン家電ブランド±0(プラスマイナスゼロ)は、デザイン性の高いテレビ用ワイヤレススピーカーを2024年9月初旬に発売します。

±0「テレビ用ワイヤレススピーカー」

【商品概要】

商品名 :テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)

税込売価 :14,300円

カラー :ホワイト/グレー/レッド

発売予定日 :2024年9月初旬より順次

外形寸法 :H131×W112×D113mm

連続使用時間(テレビ):約11時間(スピーカー時)/約41時間(イヤホン時)

質量 :約355g

充電時間 :約4時間20分

・通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ(通信距離:約30m)

・AM/FMラジオ機能付き

・キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4相応)

・送信機は手軽なUSBタイプ

日本発のデザイン家電ブランド±0(プラスマイナスゼロ)は、デザイン性の高いテレビ用ワイヤレススピーカーを2024年9月初旬に発売。

±0公式サイト:

TOP

テレビの音が聞き取りにくい高齢者の方や、ついボリュームを上げがちなシーンでぜひ使っていただきたい便利なスピーカーです。

手元にスピーカーを置き、テレビのUSBポートに送信機を差し込むだけの簡単接続。

側面の切り替えスイッチでラジオも聞けます。

中音域を増幅した聞き取りやすい音質と、使用者に対し斜め上に向けて配置されたスピーカーにより、ボリュームを上げなくてもしっかり聞こえます。

視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特徴です。

ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。

幅広い年齢の方に使えます。

敬老の日のギフトとしてはもちろん、生活防水機能(IPX4相応)付きなので料理をしながらテレビを楽しみたい方にもおすすめです。

小さなお子さんの眠っているそばでテレビを観たい時など、自分にしか聞こえないようにスピーカーを近づけて利用できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生活防水機能付き!±0「テレビ用ワイヤレススピーカー」 appeared first on Dtimes.