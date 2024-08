小学生対象！プラセス「夏休み　廃プラコンテスト」

プラセスは再利用できないプラスチックをリデュースして、今までにない魅力的な商品に生まれ変わらせるPLASESS LABの廃プラ削減促進プロジェクト企画の一環として小学生を対象とした「夏休み 廃プラコンテスト」を8月1日より開催中です。

プラセス「夏休み 廃プラコンテスト」

プラセスは再利用できないプラスチックをリデュースして、今までにない魅力的な商品に生まれ変わらせるPLASESS LABの廃プラ削減促進プロジェクト企画の一環として小学生を対象とした「夏休み 廃プラコンテスト」を8月1日より開催中。

■コンテスト実施背景

同社は“行き場のない廃プラに新たな価値を”として廃プラの削減に取り組んでいます。

今回のプロジェクトを通して小学生に廃プラの問題と、廃プラをリデュースし価値のある商品をつくれることについて知っていただき、廃プラについて考える機会になればと企画されました。

■コンテスト概要

・エントリー期間:8月1日〜8月31日着〆切り

・対象者 :小学校1年生〜6年生

・募集内容 :廃プラを使って作ってみたいもの、こんな商品考えた!等、内容は何でも構いません。

・エントリー方法

(1) 特設ページのエントリー用紙を印刷してください

(2) エントリー用紙に作品を記入後、コピーを取り原本を同社へ郵送。

(3) 受賞者決定方法

CAMP FIRE(キャンプファイヤー)にてアップサイクル商品と投票権を購入した方の投票

下記より購入可能

https://camp-fire.jp/projects/view/767250?list=search_result_projects_popular

・プラセス社員による投票

・Instagramの「いいね」数にて投票

※名前は伏せた状態で投稿します。

(4) 受賞者発表

メールとHPへの掲載にて発表しました。

(5) 受賞時にもらえるものと人数

最優秀賞1名 :賞状/トロフィー/参加賞

優秀賞3名 :賞状/トロフィー/参加賞

プラセス賞1名:賞状/トロフィー

参加賞 :エントリーいただいた全員

■廃プラ削減プロジェクトについて

同社は45年間プラスチック業界で自動車部品を造り続けている部品メーカーです。

自動車部品を造る過程で発生する端材や廃プラをリサイクルだけでは十分に活用できず、廃プラスチックとして廃棄せざるを負えないことに疑問を感じる気持ちが日々増してきました。

私たちの自動車で培った技術をつかって何かできないかと考え、2019年8月にプレセスラボチームを結成して、「行き場のない廃プラにあらたな価値を!」コンセプトにしてアップサイクル商品で資源循環して廃プラを削減するための活動をスタートしました。

■プロジェクト企画詳細

1:CAMP FIRE(キャンプファイヤー)にてこれまでのアップサイクル商品の特別価格販売。

実施期間:2024年7月30日〜2024年8月31日まで

CAMP FIRE(キャンプファイヤー)プロジェクトページ:

https://camp-fire.jp/projects/view/767250?list=search_result_projects_popular

2:小学生 夏休み廃プラコンテスト

エントリー期間: 2024年8月1日〜2024年8月31日まで

特設ページ :

夏休み廃プラコンテスト

3:廃プラ商品OEM

社内だけではなく社外の廃プラを活用したアップサイクル新商品アイディアをOEMとして承るサービスを現在検討中。

