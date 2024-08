¼¯»ùÅçÌ¾Êª¡Ö¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤â¡ªÅöÃÏ¤«¤­É¹º×in»³·Á

ご当地グルメ研究会は、全国物産展 街なかマーケット北前屋(山形市七日町)で2024年8月20日(火)〜25日(日)の6日間開催される「ご当地かき氷祭in山形」に企画協力します。

当地かき氷祭in山形

■開催概要

イベント名:ご当地かき氷祭2024in山形

開催期間 :2024年8月20日(火)〜8月25日(日)6日間

開催時間 :11:00〜19:00(最終日8月25日最終日のみ18:00終了)

開催場所 :全国物産展 街なかマーケット北前屋

(〒990-0042 山形県山形市七日町1-2-50-1F)

■「ご当地かき氷祭」について

「ご当地かき氷祭」とは、関東では毎年埼玉県で開催し、5万杯を超えるかき氷が消費する、かき氷がテーマのグルメイベントです。

これまで門外不出のイベントとして埼玉県のみで開催されてきましたが、今回も昨年に続き、2回目の山形開催を決定しました。

実現の背景には、今回主催の「全国物産展 街なかマーケット北前屋」が掲げる“山形市七日町を元気と笑顔が溢れる町にしたい”という強い願いに賛同したことで実現。

2回目となる今回のイベントでは、会場の規模に制約がある中で、2024年8月に開催の「ご当地かき氷祭2024」の開催出店店舗の中から、昨年も好評を頂いた「王道」「進化」「世界」をテーマとした人気の3店舗が再登場。

さらに、2回目となる今回は、鹿児島名物「しろくま」、沖縄「ぜんざい」等のご当地かき氷を追加ランナップ。

さらには、メキシコの辛い!?かき氷「チャモヤーダ」や、イタリアの「グラタケッカ」、台湾の「コーン氷」等、本開催で話題の「世界のかき氷」を加えた事で、より幅広く魅力的なかき氷の世界を多くの方が体験できます。

■出店店舗

【王道】香川県 さぬき菓匠「松風庵かねすえ」

・同店自慢の行列のできる「わらび餅」をはじめ和菓子の味覚で王道のかき氷を提供。

王道・香川県「さぬき菓匠かねすえ」

【進化】千葉県 ケーキのようなかき氷「ろまん亭」

・かき氷の概念を覆す、ケーキと氷の融合。

作るスピードにも驚きの進化系かき氷。

進化・千葉県「ケーキのようなかき氷ろまん亭」

【世界】企画店舗 台湾かき氷「綿綿氷専売所」(めんめんぴんせんばいじょ)

・ミルク、果汁の味付き氷玉を綿の生地のように削り出す世界で大ヒットの台湾かき氷

世界・台湾かき氷「綿綿氷専売店」

【ご当地】国内外のご当地かき氷

・ご当地かき氷祭の代名詞「世界のご当地かき氷」が楽しめる

ご当地・鹿児島「しろくま」

メキシコのチリペッパーが乗った「チャモヤーダ」

■主催 全国物産展 街なかマーケット北前屋

■企画協力 株式会社ご当地グルメ研究会

