小中学生向け！第一学院高等学校／KONAMI eスポーツ学院　プロeスポーツ選手「Loid」による特別講演

第一学院高等学校は、「KONAMI eスポーツ学院」と連携し、在籍生でプロeスポーツ選手「Loid」による特別講演を8月26日(月)に実施します。

■KONAMI eスポーツ学院 プロeスポーツ選手「Loid」による特別講演

開催日時:8月26日(月)13:00〜14:50

開催場所:KONAMI eスポーツ学院 (東京都中央区)

募集対象:小学5年生〜中学生

参加費用:無料

募集定員:10名 ※応募者多数の場合は抽選

内容 :第1部 特別講演「プロを目指した学生生活と合同トライアウトの心構え」

第2部 FORTNITEプレイベント Loid選手とFORTNITEをプレイします!

開催概要・応募方法はこちらを確認してください

https://konami.jp/3Wy8XTB

eスポーツコース(※1)所属中に自身が取り組んできたこと、TEQWING e-Sports 練習生として努力してきたことなどを語るほか、合同トライアウト(※2)に向けた準備や心構えなどをアドバイスします。

※1)第一学院高等学校 eスポーツコースは、KONAMI eスポーツ学院と連携して展開しています。

※2)提携するプロeスポーツチームにより、挑戦した生徒たちの実力、熱意などを総合的に審査するKONAMI eスポーツ学院のプログラム。

合格者は一定期間練習生としてプロチームに所属し特別なプログラムを体験することができます。

■Loid選手 プロフィール

現在18歳の高校3年生(第一学院高等学校在籍)

KONAMI eスポーツ学院22年度生として在籍。

第一学院高等学校 eスポーツコースのプログラムである合同トライアウトに合格し、プロeスポーツチーム「TEQWING e-Sports」に練習生として1年間所属。

その後、2024年4月よりFORTNITE部門の専属選手としてプロ契約を締結。

第一学院高等学校 eスポーツコース生として初のプロ契約となる。

今後、様々なeスポーツ競技シーンでの活躍が期待される。

■TEQWING e-Sports

競技シーンでの活躍だけでなく、eスポーツの大会やイベントの主催、コーチングや講師等のeスポーツの教育分野にも力を入れています。

子供向けのeスポーツのスクールを運営しており「eスポーツを習う」という文化を定着させるために、子供達への教育としてeスポーツに取り組む企業のパイオニアとして活動しています。

TEQWING e-Sports

