¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¡ÖÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢Ä¾µå¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦º£Â¼ÂóÌ¤¤¬À»ÃÏ¤Ç´°Åê¡Ä£±£´£·µå£±£°£Ë¡¡
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£´Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à£¸¡½£µÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡Ê£±£°Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡È¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¡£º£Â¼ÂóÌ¤¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡££¸¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÌµ»àËþÎÝ¡£¡ÖÊÑ²½µå¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢Ä¾µå¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¡£·Þ¤¨¤¿¾±Â¼¤òÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë»³¸ý¤Ë¤ÏÄ¾µå¤ò£´µåÂ³¤±¤Æ£²¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡££¹²ó£±£´£·µå¤òÅê¤²¡¢£·°ÂÂÇ£±£°Ã¥»°¿¶£µ¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯º¸·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈËÝ°Õ¡É¤µ¤»¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï·ÑÅêºö¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄÂç²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¡¢£¸²ó¤Î¼éÈ÷¤ò½ª¤¨¤ÆÊá¼ê¤ÎÌÚ²¼Ì´µ©¤ÈÁêÃÌ¤·¡ÖÌ´µ©¤Ë¡Êº£Â¼¤Ï¡ËÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¡£Âå¤¨¤ëµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Ë»î¹ç¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä°Ê¹ß¡¢ÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£³¤«·î¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎý½¬»î¹ç¤Ç´°Åê¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤¹¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ÂÎÎÏ¤Èµå¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ø¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅçÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡ÖÂÎ¤â¿´¤ÎÂÎÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¼¡Àï¤Ï¹Ã»Ò±àÎòÂåºÇÂ¿¾¡Íø¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¡£º£Â¼¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡ÊÀõ²¬¡¡ÎÊÍ´¡Ë
¡¡¢¡º£Â¼¡¡ÂóÌ¤¡Ê¤¤¤Þ¤à¤é¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£··î£¹Æü¡¢º´²ì¡¦Ä»À´»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£¾®³Ø£³Ç¯»þ¤ËÄ»À´ËÌ¾¯Ç¯Ìîµå¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ä»À´Ãæ¤Ç¤Ï¾®·´¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºÇÂ®£±£´£´¥¥í¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ë£¶ÉÃ£´¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö»¨Áðº²¡×¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¢§½é¤Î£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦º£Â¼ÂóÌ¤¤¬£±£°Ã¥»°¿¶¡£¼¯»ùÅçÀª¤Î£±»î¹ç£²¥±¥¿£Ë¤Ï¡¢£±£±Ç¯½Õ£²²óÀï¡¦¾ëÆîÀï¤Î¼¯»ùÅç¼Â¡¦ÌîÅÄ¾º¸ã°ÊÍè£±£²¿ÍÌÜ¡¢£±£´ÅÙÌÜ¡Ê²Æ¤Ï£±£°¿ÍÌÜ¡¢£±£²ÅÙÌÜ¡¢½Õ£²¿Í¡Ë¡¢Æ±¹»Åê¼ê½é¤À¡£
¡¡Ã£À®Åê¼ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼¯»ùÅç¼Â¤Î£·£´Ç¯²Æ¡¦Äê²¬ÀµÆó¡¢£¹£¸Ç¯²Æ¡¦¿ùÆâ½ÓºÈ¤é£±£²¿ÍÃæ¡¢£¹¿Í¤¬¼¯»ùÅç¸æ»°²È¡Ê¼¯»ùÅç¾¦´Þ¤à¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼¯»ùÅç¼Â¡¢¾ÀÆî¡Êµì¼¯»ùÅç¾¦¹©¡Ë¤ÎÅê¼ê¡££²¹»°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢£³£°Ç¯²Æ¤Î¼¯»ùÅçÆóÃæ¡¦Ìø¾ìÉðµ¡¢£°£¸Ç¯½Õ¤Î¼¯»ùÅç¹©¡¦ÆâÂ¼¾°¹°¤È¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÈÄÁ¤·¤¤¡£