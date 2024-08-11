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気象台は、午前6時17分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。また波浪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表

浜通りでは、11日昼過ぎから暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■相馬市
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■南相馬市
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■広野町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■楢葉町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■富岡町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■大熊町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■双葉町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■浪江町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m

■新地町
□暴風警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　12日未明
　風向　北西
・海上
　最大風速　30m/s
□波浪警報【発表】
　11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃
　予想最大波高　7m