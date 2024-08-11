【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表
気象台は、午前6時17分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。また波浪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。
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浜通りでは、11日昼過ぎから暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■相馬市
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■南相馬市
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■広野町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■楢葉町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■富岡町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大熊町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■双葉町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■浪江町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■新地町
□暴風警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 12日未明
風向 北西
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報【発表】
11日昼過ぎから12日朝にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m