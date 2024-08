ゆったりとしたシルエットに仕上げられた水陸両用のフーディトップス。強い日差しの中での長時間活動に対応できるUVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)機能付きはうれしいポイント。カーディガンタイプでフロントは着脱しやすいドットボタン仕様。



ルーズなフィット感が特徴の水陸両用のフルジップラッシュガード。こちらもUVプロテクト機能付き。フロント部分は子どもでも開閉しやすく、横方向に強く引くと外れる、安全性を考慮したQuick Freeファスナーを採用。

タックが入ったワンピースタイプの水着。トップ部分には取り外し可能なブラパッド、ボトム部分にはインナーショーツが付けられており、水着として水中でも着用可能。UVプロテクト機能付きで、海やプールで着用しても劣化しにくい耐海水・耐塩素糸が使用されています。

フリルスカート付きのワンピースタイプの水着で、機能性はビキニワンピースと同様。

水や汗で濡れても乾きやすいナイロン100%。水遊びにはもちろん、タウンユースにも重宝します。UVプロテクト機能付き、耐海水・耐塩素仕様。

シャツと同様の機能性を備えたワンピース。ふんわりとしたパフスリーブのようなデザインも愛らしいですね。

こちらは⼿を繋いでいる姿でHという⽂字を表現したコラボ限定デザイン。オーバーサイズのシルエットでドライタッチな素材感は夏にぴったりです。

2018年に発表されたminä perhonenのアーカイブデザインより、ラインの太さや間隔の違いだけで景⾊を表現した“line tree”をフロントにプリントしたTシャツです。

HELLY HANSEN - minä perhonen



【取り扱い店舗】

THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー

HELLY HANSEN コクーンシティ コクーン2

HELLY HANSEN ららぽーと富士見

HELLY HANSEN 原宿

HELLY HANSEN 昭島アウトドアヴィレッジ

HELLY HANSEN ららぽーと横浜

THE NORTH FACE KIDS ららぽーと横浜

HELLY HANSEN MARK IS みなとみらい

THE NORTH FACE KIDS みなとみらい

THE NORTH FACE/HELLY HANSEN 鎌倉

THE NORTH FACE+ グランフロント大阪

THE NORTH FACE/HELLY HANSEN 神戸

THE NORTH FACE+ キャナルシティ博多

PLAY EARTH KIDS 恵比寿

THE NORTH FACE/HELLY HANSEN 浦添PARCO

(7/12リニューアルオープン)

GOLDWIN ONLINE STORE

minä perhonen 一部直営店及びONLINE STORE

着心地と利便性を兼ね備え、自然の中でアクティブに過ごせるコレクション。環境配慮の大切さを伝えたいという想いから実現したコラボで、商品の素材にもこだわり、海洋汚染や土壌汚染を防ぐために生まれた海洋回収ペットボトルを原料とした「UpDRIFT®」や、漁網をリサイクルした素材が採用されています。気になるラインナップの一部を紹介します。まずはコラボ限定デザイン“uki hana”の花柄プリントを採用した4種類。夏の明るい陽射し、⽔に浮かびながら楽しんでいる姿を、草花に見立てたで表現されたデザインです。■W HH × minä perhonen Rashguard Hoodie(HW82400MP)19,800円(税込)カラー :ミナホワイト(1W)、ミナミント(1M)サイズ : S・M・L■K HH × minä perhonen Full-zip Rashguard (HJ82402MP)11,000円(税込)カラー :ミナホワイト(1W)、ミナミント(1M)サイズ : 100・110・120・130・140・150■HH ×minä perhonenBikini One-piece(HW72403WP)22,000円(税込)カラー :ミナミント(1M)、ミナダークネイビー(3N)サイズ: S・M・L■K HH × minä perhonen Bikini One-piece(HJ72404MP)11,000円(税込)カラー :ミナミント(1M)、ミナダークネイビー(3N)サイズ : 100・110・120・130・140・150続いては、北欧の海に想いを馳せながら⽣まれたというコラボ限定デザイン“on the waves”のヨット柄プリントを配した2種類です。■HH × minä perhonen Bask Shirts(HH42405MP)17,600円(税込)カラー : オフホワイト(OW)、ぺブルグレー(PG)、オーシャンネイビー(ON)サイズ : XS・S・M・L・XL■W HH × minä perhonen Bask One-piece (HW42406MP)26,400円(税込)カラー :オフホワイト(OW)、ぺブルグレー(PG)、オーシャンネイビー(ON)サイズ: S・M速乾性と伸縮性を備えたTシャツは2種類。■S/S HH × minä perhonen Helly Mascot Tee(HH62410MP)9,350円(税込)カラー :ミナホワイト(1W)、ミナライトブルー(2B) 、ミナダークグリーン(3G)サイズ : XS・S・M・L・XL■K S/S HH × minä perhonen Line Tree Tee(HJ62414MP)8,250円(税込)カラー :ミナホワイト(1W)、ミナライトブルー(2B)、ミナピンク(2P)サイズ : 100・110・120・130・140・150海やプールはもちろん、街へのお出かけにも気軽に着られるアイテムばかり。機能性も豊かなうえ、minä perhonenらしい素敵なデザインで、着ているだけでテンションが上がりそうです。特設サイト: