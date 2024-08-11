¡Ö¾®ÁÒµÇ°¡×¤«¤éÄºÅÀ¤Ø¡ª¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥óÂç¶âÀ±¤ÎÎ¢¤Ç£²Âç¶¥ÇÏÍ½ÁÛ²È¤Î¡ÖÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡£¸·î11Æü¤Î¡Ö¾®ÁÒµÇ°¡×¤Ï¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ë¤è¤ëÊÑÂ§ÆüÄø¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Î½Å¾Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2005Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ö¾®ÁÒ»°´§ÇÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥«¥¤¥É¥¦¤Ê¤É¡¢Æ±¥³¡¼¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬·ãÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Î°ã¤¦Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìµÙ¤ß¤À¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ç¤ÏÌµÁÐ¤ÎÇÏ¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÃæ±û£Ç£É¤ÇÂ×´§¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥«¥ëÆÀ°Õ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤É¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÄêÀâ¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡Ö¾®ÁÒµÇ°¡×¤Ç¤Î¹¥Áö¤ò·Ð¤Æ¡¢½©¤Î£Çµ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿Ì¾ÇÏ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢92Ç¯¤Î¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡×¤ò11ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀ©¤·¤¿¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤Ï¿·ÇÏÀï¤Ç£¶ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢·è¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£90Ç¯¤Î£³ºÐ»þ¤Ë¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡Ê11Ãå¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢£Çµ¤Ø¤Î½ÐÁö¤ÏÁ°½Ò¤Î¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡×¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡½é½Å¾ÞÃ¥¼è¤Ï£´ºÐ»þ¤Ç¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡×¡ÖÃæµþµÇ°¡×¤òÏ¢¾¡¤·¡¢°ìÌöà¾®ÁÒ¥Û¡¼¥¹á¤Ø¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¤½¤Î¸åÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ê¡¢½Å¾ÞÏ¢ÂÐ¤ÏÍâ92Ç¯£¸·î¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¡ÖËÌ¶å½£µÇ°¡×¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö£¸·î¤Î¡ØËÌ¶å½£µÇ°¡Ù¡ÊÅö»þ¤Ï1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬12Áö¤Ö¤ê¤Î½Å¾ÞÏ¢ÂÐ¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£²Ãå¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤ËÆ±·î¤Î¡Ø¾®ÁÒµÇ°¡Ù¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â£²Ãå¤È¤Ê¤êÉüÄ´¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ10·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡ØÊ¡ÅçÌ±ÊóÇÕ¡Ù¤ò¾¡¤Á¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥í¡¼¥«¥ë³«ºÅ¤«¤é¤Î°ÛÎã¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ØÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ù¤Þ¤ÇÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï£µºÐ¤Ë¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì½é½ÐÁö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÁÒ¥Û¡¼¥¹¤ÎÂ×´§¤Ë¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼Â¤Ï¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤¬À©¤·¤¿¡Ö½©Å·¡×¤Ë¤Ï¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ïº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë°Õ³°¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÃëµÙ¤ß¤Ê¤É¤ËÍÌ¾É¾ÏÀ²È¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛ¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÅö»þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀî·Ä¼¡Ïº»á¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ÎÉÇÏ»á¤¬ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ½ÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¶¥ÇÏ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÎ¾Ì¾¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë¸Î¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤Í½ÁÛ²È¤Ç¤·¤¿¤«¤éÄ°½°¤ÏÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÀî»á¤Ï¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤òÉÔÆ°¤ÎËÜÌ¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¸¶»á¤¬Ãæ±û¤Î£Çµ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤òËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¸å¤Î¤³¤È¡£¤ªÆó¿Í¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¡¢ÂçÀî»á¤¬¸¶»á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¾¯¤·¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤ò¿ä¤¹¤Î¤ÏÇÏ·ô¤òÇã¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ºÎé¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¶»á¤Ï¡ØÀèÀ¸¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¸«¤»¡¢Ç®¤¤µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¤Î¹âÂ®¤ÎÆ¨¤²¤ò¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¼«ÎÏ¤Ç¥À¥¤¥¿¥¯¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Æ¥¤¥ª¡¼¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¤¤¿Á°È¾¤Î¥Ä¥±¤¬²ó¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÞ¼ºÂ®¡£³°¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤ÎµÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Àà¾®ÁÒ¥Û¡¼¥¹á¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÏ·ô¥Õ¥¡¥ó¤¬¤É¤è¤á¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥¿¡¼¥¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÎ×¤ó¤À¼¡Áö¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï£¸Ãå¡£¾¡¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÂçÍ½ÁÛ²È¤ò¤âÇòÇ®¤µ¤»¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥Û¡¼¥¹¤ÎËöµÓ¤Ë¡¢¾®ÁÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊµÜÂ¼¿Î¡Ë