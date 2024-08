いよいよお盆シーズン到来。帰省の前に家族や友人への手土産を悩む人も多いのでは?



せっかくなら、相手に「センスいいね!」と言ってもらえるお品を渡したいですよね。



そこで、JR東京駅構内で買えるおすすめの手土産を5つご紹介します!



どれも帰省直前に東京駅で買えるので、忙しい人でもサクっと用意できちゃいます。

1.話題のシェフ監修!サプライズ感満載の目新しい手土産『SOBAP』「ソバープ」1個 ¥180〜



行列のできる『I'm donut?』や『アマムダコタン』『ダコ―』のオーナーシェフが監修する『SOBAP(ソバープ)』。同店は、「クレープを手土産に」をコンセプトとし、手のひらサイズのそば粉クレープ「ソバープ」を購入することができます。





その場ですぐに食べることが主流のクレープですが、「ソバープ」は専用のギフトボックスに入れて持ち運びが可能。また、そば粉を100%使ったグルテンフリーの生地がスイーツ系や惣菜系のフレーバーと相性抜群です。この新感覚で華やかな手土産なら、かわいいもの好きな相手や珍しいもの好きな方を喜ばせたりできるはず!【概要】

2.チーズスイーツ専門店が改良を重ねた自信作『Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!』「チーズケーキ ナウ カラメル」6個入 ¥1,360(税込)



チーズの個性を最大限に生かしたチーズスイーツ専門店『Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)』。東京駅構内では『Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!』として、人気商品や店舗限定の商品が並びます。



中でも注目は、東京駅限定の「チーズケーキ ナウ カラメル」。何度も施策を重ねて食感にこだわり、芳醇なチーズ感を引き出したカラメルレンガ色のチーズケーキは、お店自慢の商品です。



生地にほんのり塩味のあるゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに入れた甘じょっぱいスイーツ。チーズ好きの方に喜んでもらえそうです!

3.連日完売の人気商品!3つの食感が楽しい新銘菓『GOOD NEWS TOKYO』「バターのいとこ いちごチョコ」3枚入 ¥972(税込)



JR東京駅の八重洲中央改札横すぐにある、お土産に人気の商品を取り揃える『GOOD NEWS TOKYO』。午後には完売してしまう大人気スイーツや、グランプリで金賞を受賞した焼きたてのカレーパンなどが並びます。



連日行列ができ、完売するほど人気の「バターのいとこ」は、「ふわっ・シャリッ・とろっ」の3つの食感がたのしい新銘菓。東京駅では限定のいちごチョコ味が登場。カカオたっぷりのゴーフレット生地×果汁たっぷりの栃木県産のいちごを使用したジャムは、上品な味わい。



子どもから大人まで人気を誇るいちごとチョコを組み合わせは、老若男女が集まるお盆帰省に重宝されそうです!

4.まるでチーズフォンデュ!とろ〜っと、とろけるケーキが絶品『Terra Saison(テラ・セゾン)』「チーズフォンデュケーキ」3個入 ¥1,188(税込)



世田谷に本店を構える、厳選素材にこだわった『ラ・テール洋菓子店』が手がけるブランド「Terra Saison(テラ・セゾン)」。



東京駅のお土産として人気の「チーズフォンデュケーキ」は、ふんわりとしたチーズケーキの中にとろ〜っとしたチーズクリームを忍ばせた逸品。ほんのり甘いチーズフォンデュを食べているかのような新しい感覚のチーズケーキです。



極限までふわふわの食感を残したベイクドチーズケーキは、新感覚の美味しさで喜ばれること間違いなし!

5.ここだけの「銀の鈴」を模した和菓子が人気『香炉庵KOURO-AN』「東京鈴もなか」4袋入(1袋2玉入) ¥1,250(税込)



和菓子本来の伝統的な味を活かしつつ、横浜元町のエッセンスを加えた和菓子を作る『香炉庵KOURO-AN』。



東京駅内の店舗では、東京駅の待ち合わせ場所「銀の鈴」をモチーフにした「東京鈴もなか」が人気です。ふくよかな求肥餅が入った餡を香ばしい鈴型最中種に閉じ込めた和菓子です。この夏は、甘酸っぱく爽やかな味わいの限定味「甘夏あん」が登場。



甘夏あんは、冷やしても美味しい夏向けの味わいです。お茶菓子にぴったりの最中は、ゆっくり過ごすおやつタイムにぴったり!

電車の乗り換えついでに、東京駅でサクっと買える手土産におすすめの商品をご紹介しました。



大切な人と団らんの時間を過ごすことも多いお盆シーズン。美味しい手土産があれば会話も弾むはず!