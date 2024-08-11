【波浪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表
気象台は、午前4時28分に、波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
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沿岸北部、沿岸南部では、11日昼前から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■久慈市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■陸前高田市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■釜石市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■大槌町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■山田町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■岩泉町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■田野畑村
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■普代村
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■野田村
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■洋野町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m