¡ÚÂîµå¡Û¡ÖÀÐÀî²Â½ã¤¬ÇÏÎ¶¤Ë²ñ¤¨¤¿¡×Ãæ¹ñ¤ÇÊ¨Æ¡¡¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¤ªÊÖ¤·¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡Âîµå¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇÏÎ¶¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¡££¸Æü¤Ë¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎÀï½à·è¾¡¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÂ¹±Ðèµ¡¢ÄÄÌ´¡¢²¦ÒØ碰¤Î£³¿Í¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¤¢¤²¤¿ºÝ¡¢ÇÏÎ¶¤ÎÊ¬¤âÄÄÌ´¤ËÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î£±£°Æü¡¢º£ÅÙ¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÇÏÎ¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢£²¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡ÖÀÐÀî²Â½ã¤¬ÇÏÎ¶¤Ë²ñ¤¨¤¿¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡£Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡ÖÇÏÎ¶¤ÏÀÐÀî²Â½ã¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤Î¤ªÎé¤ò¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏÎ¶¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬£±£°Âå¤Î¤³¤í¡ÖÇÏÎ¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤¬ÇÏÎ¶¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÏÎ¶¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¸µ¤òË¬¤ì¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤òÂ£¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥¹¥ß¡¢Ë¨¤¨¡Á¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¸ò´¹¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£¡¡