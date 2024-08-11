¡Ú¶áÂå¸Þ¼ï¡Ûº´Æ£Âç½¡¤¬ÆüËÜÀª½é¤Î¥á¥À¥ë¶ä¡ª ¡Öº£Æü°ìÈÖ¤ÎÂç¶âÀ±¡×£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤âÊ¨Æ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶áÂå¸Þ¼ï¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤¬£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£Âç½¡¡Ê£³£°¡á¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£¹£±£²Ç¯¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀª¤Ç½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¤ÏÇÏ½Ñ¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¢¿å±Ë¡¢¼Í·â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î£µ¼ïÌÜ¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£¶áÂå¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÄó¾§¤·¤¿¥¯¡¼¥Ù¥ë¥¿¥óÃË¼ß¤¬¹Í°Æ¤·¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤È²á¹ó¤µ¤«¤éà¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Äá¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Î¥½¥Õ¥£¥¢£×ÇÕ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶áÂå¸Þ¼ïÃË»Ò¤Çº´Æ£¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¡ª¡¡ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¤ÇÆüËÜÀª½é¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¥á¥À¥ë¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²á¹ó¤Êµ´¶¥µ»¡¦¶áÂå¸Þ¼ï¤Ç¥á¥À¥ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¶ä¥á¥À¥ë¤¬º£Æü°ìÈÖ¤ÎÂç¶âÀ±¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿º´Æ£¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö£Ø¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¡×¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£