【波浪警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市などに発表
気象台は、午前3時31分に、波浪警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。
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東部では、11日昼前から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■塩竈市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■気仙沼市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■名取市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■多賀城市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■岩沼市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■東松島市
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■亘理町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■山元町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■松島町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■七ヶ浜町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■利府町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■女川町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m
■南三陸町
□波浪警報【発表】
11日昼前から12日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
予想最大波高 7m