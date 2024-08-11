¼êÉé¤¤¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡Àï¤¤È´¤¤¤¿ÃÄÂÎ¶ä¤Ë¡Ö¹¬¤»¡×¡¡»ëÀþ¤Ï4Ç¯¸å¤Ø¡Ö¶â¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè16Æü¡¡Âîµå¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¶ä¡¢16Ç¯¥ê¥ªÆ¼¡¢21Ç¯Åìµþ¶ä¤ËÂ³¤¯4Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¡£Ãæ¹ñ¤¬5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Çº¸ÏÓ¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ëÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê24¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê24¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê16¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¡£¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁáÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£Îý½¬»þ´Ö¤ÏÁ°Æü¤È¤³¤ÎÆü¤Ç2¡¢3»þ´Ö¤Ç¤â¡¢À¤³¦1°Ì¤ÎÄÄÌ´¡¦²¦ÒØ碰ÁÈ¤ò¤¢¤È2ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¡¢ÃÄÂÎ¶ä¤Ç¥Ñ¥ê¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÖÏÓ¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÂîµå¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´Ç³¾Æ¤ÇÎÞ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¤â¤¦¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶ä¤ÈÆ¼¡¢¤¢¤¨¤Æ¿ÀÍÍ¤¬»îÎý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£4Ç¯´Ö¡¢¥Ñ¥ê¤ÇËº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¶â¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¤Ê¤¤¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£É½¾´Âæ¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤½¤ÎÂ¤Ç¡¢4Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£