¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¶ä¥á¥À¥ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»ÒÃÄÂÎ·è¾¡¡Ê£±£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº£Âç²ñ½é¤á¤ÆÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß½Ð¿Ø¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÄÌ´¡¢²¦ÒØ碰ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤ò£±£±¡½£¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë£±¥²¡¼¥à¤º¤Ä¤ò¼è¤ëÂçÀÜÀï¤Ç¡¢Âè£µ¥²¡¼¥à¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°¡½£±£²¤ÇÍî¤È¤·¤Æ£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢À¤³¦£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤ÈÂÐÀï¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤Ç°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Â³¤¯£²¥²¡¼¥à¤âÃ¥¤ï¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¥ËÜ¤¬ÆüËÜ¿Í¥¥é¡¼¤Î²¦¤ÈÂÐÀï¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤ò£±£´¡½£±£²¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤ò£±£°¡½£±£²¤ÇÍî¤È¤¹¡£¥®¥¢¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿²¦¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÂè£³¥²¡¼¥à¤â£·¡½£±£±¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âè£´¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÁáÅÄ¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¸ø¼°Àï¤ÇÁÈ¤à¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½é¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É½é¤á¤Æ¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏºÇÂç¸Â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸åÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»î¹çÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é¤¬Ãæ¹ñ¤Î¶¯¤µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£