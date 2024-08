THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERのJr.EXILE世代4グループと、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYのNEO EXILE世代の総勢8グループ65人が集結するライブ「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」の初日公演が10日、さいたまスーパーアリーナで開催された。

八木勇征と吉野北人同公演のテーマは「バーサス」。8月7日にリリースされたニューアルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』を引っ提げ、Jr.EXILEとNEO EXILE世代の意地とプライドをかけた大バトルが繰り広げられた。約3時間におよぶライブで全40曲を披露。未公開の楽曲を含む新曲12曲が初披露となった。グループバトルに加え、ソロバトルも行われ、THE RAMPAGEの吉野北人とFANTASTICSの八木勇征による「Believe」も披露された。八木は、ライブ前に囲み取材に応じ、「『Believe』はあまりバラードすぎず、ちょっとトリッキーな歌割りだったり、レコーディングしていて難しいなという印象がありましたが、2人とも苦労しながらも、しっかりと精度を上げてレコーディングできましたし、今回その楽曲をステージでできるということで、お互いより集中していると思います」と語った。吉野は白、八木は黒という対照的なカラーの衣装で歌唱し、伸びやかな歌声を届けた2人。八木は取材で、「白と黒で対になる衣装にも注目してほしい」とアピールし、「見ていて一気に世界観に引き込まれる楽曲なのではないかなと思います」と話していた。囲み取材には八木のほか、陣(THE RAMPAGE)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、小波津志(PSYCHIC FEVER)、岩城星那(LIL LEAGUE)、夫松健介(KID PHENOMENON)、田中彰(THE JET BOY BANGERZ)、HIROTO(WOLF HOWL HARMONY)が出席。陣は「今回の『BATTLE OF TOKYO』はNEO EXILEのみんなが参戦してくれて過去最大人数の65人でのライブになります。数が増えるとライブの盛り上がりは数倍に上がると思うので、NEO EXILEの子たちは初めての『BATTLE OF TOKYO』ですが、Jr.EXILEにバチバチにぶつかってきてほしい」と語った。「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」は8月10日〜12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日・9月1日に京セラドーム大阪にて開催。