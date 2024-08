THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERのJr.EXILE世代4グループと、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYのNEO EXILE世代の総勢8グループ65人が集結するライブ「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」の初日公演が10日、さいたまスーパーアリーナで開催された。

「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」出演の8グループ65人同公演のテーマは「バーサス」。8月7日にリリースされたニューアルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』を引っ提げ、Jr.EXILEとNEO EXILE世代の意地とプライドをかけた大バトルが繰り広げられた。約3時間におよぶライブで全40曲を披露。未公開の楽曲を含む新曲12曲が初披露となった。グループバトルに加え、ソロバトルも行われ、THE RAMPAGEの川村壱馬、BALLISTIK BOYZの松井利樹、PSYCHIC FEVERの小波津志による「BOW WOW WOW」、THE RAMPAGEの吉野北人とFANTASTICSの八木勇征による「Believe」などが披露された。終盤は全グループ参加で人気曲を次々と披露。「Choo Choo TRAIN」では腕をぐるぐる回すお馴染みのダンスで盛り上がった。最後のMCで八木は「NEO EXILE、Jr.EXILE、ここに来てくださっている皆さんのおかげでやっと『BATTLE OF TOKYO』のライブが完成したなと感じています」と手ごたえを口に。川村は「『BATTLE OF TOKYO』と言いながらも、1回もまだ東京でやっていないという、意味がわからない(笑)」と笑いを誘いつつ、「今日は埼玉ということで、たくさんの方に来ていただいて感謝しかありません。本当にありがとうございます。皆さんのおかげで素敵な初日になったと思います」と感謝の思いを伝えた。この日が誕生日のRIKUは「今日誕生日だからビンビンですよ!」と紹介され、山田晃大も今日が誕生日だと言われると両手を挙げて笑顔で応えていた。「BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」は8月10日〜12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日・9月1日に京セラドーム大阪にて開催。