¡Ö10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ï¡©¡×¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡×¤òµó¤²¤ëÀ¼Â¿¿ô
2024Ç¯8·î4Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç10·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÌó590Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¡Öº£Ç¯¤Î10·î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¥¢¥Ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªÂ³ÊÔ¤¬½Ð¤ëÌ¾ºî¤ä¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2¼¡¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤ò1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
Æ±¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡ÊÂè¼·´ü¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÊÂè2´ü¡Ë¡×¡¢¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¢¡ÖÊü²Ý¸å¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡ÊÂ³ÊÔ4ÏÃ¡Ë¡×¡¢¡ÖBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡ÊÂè3¥¯¡¼¥ë¡Ë¡×¡¢¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡Ê2nd Season¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¡¢¡ÖÀÄ¤Îã±Ëâ»Õ Àã¥Î²Ì¡Ê¤æ¤¤Î¤Ï¤Æ¡ËÊÓ¡×¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëDAIMA¡×¡¢¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ U¡½17 WORLD CUP¡ÊÂ³ÊÔ¡Ë¡×¡¢¡ÖRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ê3rd season¡Ë¡×¡¢¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡×¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ª¡ª¡ÊÂè3´ü¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¿¦¶È¤ÇÀ¤³¦ºÇ¶¯¡Êseason3¡Ë¡×¡¢¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡½ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡½ µþÅÔÆ°Íð¡ÊÂè2´ü¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¬¥¯¥é¡×¡¢¡Ö·¯¤ÏÌ½ÅÚÍÍ¡£¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Á¥¯¥½¥²¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¿À¥²¡¼¤ËÄ©¤Þ¤ó¤È¤¹¡Á¡Ê2nd Season¡Ë¡×¡¢¡Ö¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î°ÛÀ¤³¦¹¶Î¬¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥í¥È¥ê¥Ã¥×¡×¡¢¡ÖËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡×¡¢¡ÖÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÆÌÜ¡¢Áá¤¯¸«¤¿¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö²ÆÌÜ¡¢²ÆÌÜ¡ªËÍ¤Î¿´¤Î¸÷¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡Ö²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡×Âè¼·´ü¤ÎÊüÁ÷¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤ºîÉÊ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö10·î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë2¼¡¸µ¤Î½Ëº×¤À¤Í¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Î10·î¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÆÌÜ¤¬²ó¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¡©¡ª¡×¡Ö²Ö»Ò¤¯¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿·¤·¤¤¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤¨¡©¡ØRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤Î3rd season¡©¡×¤È¤Î¡¢ÊüÁ÷Í½Äê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë