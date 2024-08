¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ë»ÈÍÑ¡ªLAMBDA¡ÖÃ¸¿å¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×

“PLAY FREEDOM(自由を遊べ。)”というブランドメッセージを掲げるジュエリーブランド“LAMBDA(ラムダ)”から、淡水パールを使用した新作が8月16日(金)に登場します。

LAMBDA「淡水パールジュエリー」

永く愛されるパールという素材にLAMBDAのエッセンスを加える事で、現代らしくスタイリッシュに、プレイフルに、そしてカラフルにパールを打ち出す。

美々しいイメージのパールを、カジュアルにもストリートにもモードにも合わせられるような、もっと気軽に楽しんでいただきたいという想いからデザインされています。

サザビーリーグ エーアンドエスカンパニーがZ世代へ向けて展開するジュエリーブランド“LAMBDA(ラムダ)”が“PLAY FREEDOM (自由を遊べ。

)”というブランドメッセージを掲げ、有限な資源を無限のクリエイティブで追及し、性別や年齢の枠を超えボーダーレスなジュエリーをECにて2023年10月より販売開始。

カスタイマイズが可能なジュエリーブランドとして展開しており、バリエーションは数億通りに及びます。

右に倣うことなく着用する人の個性を最大限に活かし、永く使えるジュエリーが提案されます。

淡水パールを独自の視点でデザインした新作群のテーマは『PLAYFUL PEARL』と銘打ち、LAMBDAと親和性の高い素材であるパールをカラフル・マルチカラーで鮮やかに構築され、シルバー925の地金を使用し、ジェンダーレスに使用できるようタフな仕上がりとなっています。

■商品一例

・カラーコード×パールネックレス:10,000〜16,000円

・パール×シルバー925ネックレス :30,000〜55,000円

・イヤーカフ :15,000〜17,000円

・ピアス :10,000〜20,000円

・カスタムチャーム :18,000〜38,000円

※全て上記表記価格にプラス消費税

■販売情報

販売開始: 2024年8月16日(金)より

※一部商品は10月初旬の販売予定

