パリ五輪、陸上マラソン男子。表彰式に臨む（左から）銀メダルを獲得したベルギーのバシル・アブディ、金メダルを獲得したエチオピアのタミアト・トラ、銅メダルを獲得したケニアのベンソン・キプルト（2024年8月10日撮影）。(c)Andrej ISAKOVIC / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は10日、陸上マラソン男子が行われ、エチオピアのタミアト・トラ（Tamirat Tola）が金メダルを獲得した。

　トラは五輪新記録の2時間6分26秒でフィニッシュし、21秒差の2位には東京五輪銅メダルのバシル・アブディ（Bashir Abdi、ベルギー）が続いた。

　3位には、今年の東京マラソン（Tokyo Marathon 2024）を制したベンソン・キプルト（Benson Kipruto、ケニア）がトラから34秒遅れで入った。

　2022年の第18回世界陸上オレゴン大会（World Athletics Championships Oregon 22）を制していたトラは、負傷したシサイ・レマ（Sisay Lemma）に代わっての出場だった。

　一方、元世界記録保持者で過去2大会で連続金メダルを獲得していたエリウド・キプチョゲ（Eliud Kipchoge、ケニア）は終盤を前に遅れ、30キロ過ぎに途中棄権となった。

　日本勢では、赤崎暁（Akira Akasaki）が2時間7分32秒で6位入賞。大迫傑（Suguru Osako）は13位、小山直城（Naoki Koyama）は23位だった。

【翻訳編集】AFPBB News

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