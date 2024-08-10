Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Çî¼±¤Ê¹Ä½÷¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¿¸½ÂåOL¤¬18À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤é3¡Ê12¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ø¡ª ¹ñ²¦¤Î°¦¿Í¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ËÉâ¤«¤ì¤ëÈ±·ë»Õ¡¿¸½ÂåOL¤¬18À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤é3¡Ê1¡Ë
21À¤µª¤Îµ»½Ñ¤¬¹ñ¤ò¤âÆ°¤«¤¹´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡©
²áµî¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¸½ÂåOL¤¬¡¢ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡ª
Âç¼ê²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯Éô¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î°²Ö¡Ê¥ë¥«¡Ë¤Ï¡¢½ÐÄ¥Àè¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é18À¤µª¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤À²½¾ÑÉÊ¤È¸Ê¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¿²¿©¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹µ®Â²¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×ÁØ¤«¤é¤â´í¸±»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ß¤ä¤Î¤Ï¤ëÃø¡¢ËÙ¹¾¹¨¼ù¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¤Î½ñÀÒ¡Ø¥é¡¦¥Þ¥¥æ¡¼¥º¡Á¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î²½¾Ñ»Õ¡Á3¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ß¤ä¤Î ¤Ï¤ë¡¢¸¶°Æ¡¦´Æ½¤¡áËÙ¹¾ ¹¨¼ù¡¿¡Ø¥é¡¦¥Þ¥¥æ¡¼¥º¡Á¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î²½¾Ñ»Õ¡Á3¡Ù