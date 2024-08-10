Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁá¤¯¤â¶½Ê³¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¾¡Éé¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤¾¡×¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡Âè£±£¶Æü¡¡¢¦Âîµå¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Âîµå¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£²°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤Ï£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¿åÃ«È»¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿ÁÈ¤Ë¼¡¤°£²¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÄ©¤à¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âè£±»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬º£Âç²ñ½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¡£Âè£²»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Âè£³»î¹ç¤Ç¤ÏÄ¥ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¤Î¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¶½Ê³¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡ª¡¡Èþ±§¤Á¤ã¤ó£²ÅÀµ¯ÍÑ¡ª¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¡¤Þ¤º¤ÏÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤¾¡ª¡×¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò¤³¤³¤Ë¤¤ÆÁáÅÄ¡¦Ä¥ËÜ¤Î½÷»ÒÈÇ¤Ï¤ê¤Ò¤Ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡ªÂ¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÊ¿Ìî¤ò¥¨¡¼¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¾¡Éé¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¡¡³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶½Ê³µ¤Ì£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¡¦·è¾¡¥ª¡¼¥À¡¼
¡ÚÂè£±»î¹ç¡Û
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡½ÄÄÌ´¡¢²¦ÒØ碰
¡ÚÂè£²»î¹ç¡Û
Ê¿ÌîÈþ±§¡½Â¹±Ïèµ
¡ÚÂè£³»î¹ç¡Û
Ä¥ËÜÈþÏÂ£Ö£Ó²¦ÒØ碰