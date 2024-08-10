²Ö¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¹â¤¤¡ª ¥Þ¥À¥à¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤âÆñ¤·¤¯¤Æ
¸÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°ìÁØÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥Þ¥À¥à¤ÎÇòÈ±¡£Èà½÷¤¬È±¤òÀ÷¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¶»¥¥å¥ó¡¿¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ê1¡Ë
¡ÖÁÇÅ¨¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Þ¥À¥à¤Î¤½¤Î»Ñ¤ËÊú¤¯¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¡ÖÎø¡×¤Ê¤Î!?
¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢Èþ¤·¤¤70Âå¤Î¥Þ¥À¥à¡£Ã»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÇòÈ±¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤À¼¡¢70ºÐ¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ëÍÎÉþ¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤ÉÊ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡¢ÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥æ¥Ë¥«Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª²Ö
Ãø¡á¥æ¥Ë¥«¡¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù