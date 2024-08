FANTASTICSの八木勇征とTHE RAMPAGEの吉野北人が10日、さいたまスーパーアリーナで開催されたLDH発の総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』による公演『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』に出演。新コラボ曲「Believe」を披露した。公演前の囲み取材に参加した八木は「あまりバラードすぎず、ちょっとトリッキーな譜割り」と解説。「レコーディングをしていて難しいなっていう印象がありました。2人ともちょっと苦労しながらもしっかりと精度を上げてレコーディングができた」と充実感をにじませ、「お互いより集中していると思います」と本番に向けての心境を明かした。

この日、八木は黒、吉野は白のスーツ姿で登場。衣装について、八木は「白と黒という対になる衣装でコラボパフォーマンスをするのですが、一気に世界観に引き込まれる楽曲なんじゃないかなと思います」と期待を高めていた。会場の観客はうっとりと2人の歌声を堪能していた。同公演のテーマは「バーサス」。7日リリースの新アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』を引っ提げて、Jr.EXILE(THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER)とNEO EXILE(LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY)の8組65人が、それぞれの意地とプライドをかけた、かつてない夏の大バトルとなる。今年は、Jr.EXILE世代とNEO EXILE世代のグループバーサスに加え、コラボレーションバトルステージとして、ソロバトルなど、複数のバトル曲を披露するなど、全40曲をパフォーマンスした。同公演は、10、11、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪で開催する。5日間5公演で12万人を動員する予定。公演前の囲み取材には、八木のほか、陣(THE RAMPAGE)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、小波津志(PSYCHIC FEVER)、岩城星那(LIL LEAGUE)、夫松健介(KID PHENOMENON)、田中彰(THE JET BOY BANGERZ)、HIROTO(WOLF HOWL HARMONY)が出席。それぞれが意気込みを語った。