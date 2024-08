THE RAMPAGEの陣とPSYCHIC FEVERの小波津志が10日、さいたまスーパーアリーナで開催されたLDH発の総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』による公演『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』の公演前囲み取材に参加。パリ五輪新競技のブレイキンについて言及した。ブレイクダンスからダンサーとしてのキャリアをスタートした小波津は、ブレイキンについて「オリンピックとしてダンス自体が表に出ていくっていうのが、すごく感慨深いです」とうれしげ。「(AMIこと湯浅亜実が)優勝しましたし、日本のレベルの高さを感じました。世界共通なものとしてダンスが広められていて、ひとつの言語表現という面もあるので、『BATTLE OF TOKYO』でもそういった戦いを見せられるかなと楽しみにしています」と刺激を受けたようだった。

男子代表のShigekixこと半井重幸とロケをした経験がある陣は「世界で活躍する人のお言葉やお姿を見て、LDHが大切にしてる謙虚さを持たれていて、どれだけ技術がすごくてもかっこ良くても、その前に人としてすばらしくなければと思いました」と感心した様子。「そこに向かうまでのトレーニングもひたむきにしている姿を見て、頑張ってほしいなと思います。応援って届くと思うんですけど、このオリンピックを機にダンスを盛り上げていただければうれしいと思います」とエールを送った。同公演のテーマは「バーサス」。7日リリースの新アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』を引っ提げて、Jr.EXILE(THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER)とNEO EXILE(LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY)の8組65人が、それぞれの意地とプライドをかけた、かつてない夏の大バトルとなる。今年は、Jr.EXILE世代とNEO EXILE世代のグループバーサスに加え、コラボレーションバトルステージとして、ソロバトルなど、複数のバトル曲を披露するなど、全40曲をパフォーマンスした。同公演は、10、11、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪で開催する。5日間5公演で12万人を動員する予定。公演前の囲み取材には、陣、小波津のほか、八木勇征(FANTASTICS)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、岩城星那(LIL LEAGUE)、夫松健介(KID PHENOMENON)、田中彰(THE JET BOY BANGERZ)、HIROTO(WOLF HOWL HARMONY)も出席した。