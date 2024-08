LDH発の総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』による公演『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』が10日、さいたまスーパーアリーナで開催された。「Jr.EXILE」と「NEO EXILE」の総勢8組65人が集結した。公演前の囲み取材には、各グループから陣(THE RAMPAGE)、八木勇征(FANTASTICS)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、小波津志(PSYCHIC FEVER)、岩城星那(LIL LEAGUE)、夫松健介(KID PHENOMENON)、田中彰(THE JET BOY BANGERZ)、HIROTO(WOLF HOWL HARMONY)が出席。それぞれが意気込みを語った。

囲み取材中にも、さりげなく踊り出すほど気合が入っていた陣は「過去最大人数の65人でのライブになります。数が増えると、ライブの盛り上がりは数倍に上がると思っていますので、NEO EXILEは初めての『BATTLE OF TOKYO』ですが、ひるまずJr.EXILEにバチバチに向かって来てほしいな。バチバチがあるからこそ『BATTLE OF TOKYO』が成立すると思うので、本番のステージでやり合えるのが楽しみです」と期待を込めた。対するNEO EXILEの岩城は「リハーサルをしている段階からLIL LEAGUEとしてもNEO EXILEとしてもこれを乗り越えたら強くなるな、次のステージに行けるなと確信できるくらい、先輩方の力を感じています」と成長を実感している様子。「本番は、(先輩たちに)立ち向かえるように、越えられるくらいまで気合を入れてかましたいなと思います」と決意のこもった目で意気込んだ。同公演のテーマは「バーサス」。7日リリースの新アルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』を引っ提げて、Jr.EXILE(THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER)とNEO EXILE(LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY)がそれぞれの意地とプライドをかけた、かつてない夏の大バトルとなる。今年は、Jr.EXILE世代とNEO EXILE世代のグループバーサスに加え、コラボレーションバトルステージとして、ソロバトルなど、複数のバトル曲を披露するなど、全40曲をパフォーマンスした。同公演は、10、11、12日にさいたまスーパーアリーナ、8月31日、9月1日に京セラドーム大阪で開催する。5日間5公演で12万人を動員する予定。