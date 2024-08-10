¡Ú£±£±Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡ÛÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡½µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç海¡½À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚö¤Û¤«
¡¡¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¡Ê£±£¸»þ¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¢¡ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡½µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê£±£³»þ£³£°Ê¬¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¡½¹Åç¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê£±£¸»þ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç海¡½À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚö¡Ê£±£³»þ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ºØÆ£¶Á²ð¡Ê£±£¸»þ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È£Ê£ò¡¥¡½³ÚÅ·¡¦ÂìÃæÎÆÂÀ¡Ê£±£³»þ¡¦¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¡Ë