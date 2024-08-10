¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¡¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È4Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¶ìÇº¡Ö¥¼¥í¤Ç¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1¡½3¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢8ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡8²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ë¤Ï¡ÖÏ¢ÂÇ¤ÏÁ°¤Î»î¹ç¤è¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÅê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4Ï¢ÇÔ¡£¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤¬²¿¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥¼¥í¤Ç¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¶ìÇº¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¼ã¤º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÉ½¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê´é¤ò¾å¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤á¤²¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£