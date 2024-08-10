¡Ö¥Á¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×Ë³¤·¤¤ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤Ç¤âÇúÃÂ¤·¤¿Ä¶¥¢¥É¥ê¥ÖÅ¬ÅöÎÁÍý
¼Â²È¤¢¤ë¤¢¤ë!?°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ¢¾Ê¤Çµ¯¤¤¿ÂÎ¤ÎÊÑ²½¡¿¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤â¥×¥í¤Î°è¡Ê1¡Ë
¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£°ì¿Í¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤òËþµÊ¤·¡¢Â¾¿Í¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¤º¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ºÙ¡¹¤È¤·¤¿²È¤Î¤³¤È¤âÁ´Éô¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤â¡£½»¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·Îò20Ç¯Ä¶¤È¤¤¤¦¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï¤µ¤ó¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¥¯¥»¤Î¶¯¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÇò¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ä³°½Ð»þ¤ÎÄÁ¹ÔÆ°¡¢¼ºÇÔÃÌ¡Ä¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥«¥Þ¥¿¥ß¥ïÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤â¥×¥í¤Î°è¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢¡Ä¶¥¢¥É¥ê¥ÖÅ¬ÅöÎÁÍý
¢£¢¡Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ
Ãø¡á¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï¡¿¡Ø¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¤â¥×¥í¤Î°è¡£¡Ù