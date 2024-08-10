HAWAIIAN6主催＜ECHOES 2024＞、10月2days開催決定＋MONOEYESやSLANGなど出演延べ26組一挙公開
HAWAIIAN6主催イベント＜ECHOES 2024＞が10月26日および27日の2日間、神奈川・川崎CLUB CITTA'にて開催されることが発表となった。これに加えて、全出演者も一挙公開されている。
◆＜ECHOES 2024＞ 画像
初日10月26日の出演者は、HAWAIIAN6、AGGROKNUCKLE、dustbox、ENDZWECK、FOMARE、G-FREAK FACTORY、KiM、locofrank、Low IQ 01 & THE RHYTHEM MAKERS、OVER ARM THROW、地獄車、鐵槌、バックドロップシンデレラといった13組。
チケットのe+先行は8月10日から8月25日まで。一般販売は9月1日から。
■＜HAWAIIAN6 presents ECHOES 2024＞
10月26日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA'
10月27日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'
▼10月26日出演者
HAWAIIAN6 / AGGROKNUCKLE / dustbox / ENDZWECK / FOMARE / G-FREAK FACTORY / KiM / locofrank / Low IQ 01 & THE RHYTHEM MAKERS / OVER ARM THROW / 地獄車 / 鐵槌 / バックドロップシンデレラ
▼10月27日出演者
HAWAIIAN6 / bacho / FOR A REASON / JasonAndrew / KAMOMEKAMOME / KUZIRA / MONOEYES / NUMB / PALM / SIX LOUNGE / STOMPIN'BIRD / SLANG / 九狼吽
▼チケット
・単日：6300円
・2日通し：12000円
一般販売：9/1(日)〜
【e+ プレオーダー】
受付期間：8/10(土)〜8/25(日)
https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=ECHOES%202024&kogyo=415236&kogyo=415254
関連リンク
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