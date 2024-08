HAWAIIAN6主催イベント<ECHOES 2024>が10月26日および27日の2日間、神奈川・川崎CLUB CITTA'にて開催されることが発表となった。これに加えて、全出演者も一挙公開されている。初日10月26日の出演者は、HAWAIIAN6、AGGROKNUCKLE、dustbox、ENDZWECK、FOMARE、G-FREAK FACTORY、KiM、locofrank、Low IQ 01 & THE RHYTHEM MAKERS、OVER ARM THROW、地獄車、鐵槌、バックドロップシンデレラといった13組。

■<HAWAIIAN6 presents ECHOES 2024>



10月26日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA'10月27日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA'▼10月26日出演者HAWAIIAN6 / AGGROKNUCKLE / dustbox / ENDZWECK / FOMARE / G-FREAK FACTORY / KiM / locofrank / Low IQ 01 & THE RHYTHEM MAKERS / OVER ARM THROW / 地獄車 / 鐵槌 / バックドロップシンデレラ▼10月27日出演者HAWAIIAN6 / bacho / FOR A REASON / JasonAndrew / KAMOMEKAMOME / KUZIRA / MONOEYES / NUMB / PALM / SIX LOUNGE / STOMPIN'BIRD / SLANG / 九狼吽▼チケット・単日:6300円・2日通し:12000円一般販売:9/1(日)〜【e+ プレオーダー】受付期間:8/10(土)〜8/25(日)https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=ECHOES%202024&kogyo=415236&kogyo=415254