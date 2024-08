»³±î¤Ê¤ÉÆàµÁÄ®¤ä²¬»³¸©ËÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂç½¸¹ç¡ªÆàµÁ¤ÎÎ¤ Ìî³°²»³Úº× NAGIOTO2024

岡山県奈義町のNAGIOTO実行委員会は、2024年9月1日(日)に奈義中央広場にて、野外音楽フェスティバル「奈義の里 野外音楽祭 NAGIOTO2024」を開催します。

奈義の里 野外音楽祭 NAGIOTO2024

■イベント概要

名称 :奈義の里 野外音楽祭 NAGIOTO2024

日時 :2024年9月1日(日)

開場10:00、開演10:30、終演18:00

場所 :奈義中央広場

岡山県勝田郡奈義町豊沢507

チケット:前売5,000円、当日6,000円(税込)

チケットぴあ、イープラス、TIGETにて販売中

主催 :NAGIOTO実行委員会(公式サイト:https://www.nagioto.com)

奈義町出身の漫画家「岸本斉史」原作の人気アニメ主題歌を歌った歌手、岡山県北出身や在住の歌手、奈義町出身のMC等、奈義町や岡山県北に関わるアーティストたちが大集合します。

当日はキッチンカーや大道芸もあり子供から大人まで一日中楽しめるイベントとなります。

<主な出演アーティスト>

山猿

daisuke katayama

シュノーケル

SABOTEN

ダイアナ・ガーネット

DJ U-ICHI(HOME MADE家族)*美作市出身

神鳴「KAMI-NARI」

※坂本雅幸(津山市出身、和太鼓、元鼓童)、阿部一成(篠笛、元鼓童)、

梶原徹也(ドラム、元ザ ブルーハーツ)のユニット

右手ナギ(MC)*奈義町出身

