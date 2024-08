操作性とフィールを融合させた高機能アイアン！ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M

「オノフ」はカタログモデルでは満足できないゴルファーのために開発・設計された、オノフの提案をカタチにした受注生産クラブの「LABOSPEC HEAD」より、『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』を2024年9月6日より発売します。

ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M

『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』は、IRON最大の目的である“縦距離がブレないIRON”というコンセプトをもとに、ONOFF IRON AKAの飛距離性能とやさしさ、ONOFF FORGED IRON KUROの操作性とフィールを融合させた高機能アイアンです。

オノフホームページにて契約プロ、大城さつきプロ、飯島茜プロ、による『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』インプレッション動画を公開。

動画では、大城さつきプロ、飯島茜プロが、キャッチコピー「狙える、青。」の『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』を試打して特徴を徹底検証。

『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』の魅力を解りやすく解説しています。

■『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』インプレッション動画

■『ONOFF IRON LABOSPEC RB-247M』概要

