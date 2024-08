鉄道広告を鮮やかに彩る！日本鉄道広告協会「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」

公益社団法人日本鉄道広告協会は、18回目となる「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」を2024年も実施しています。

8月の鉄道広告を鮮やかに彩るこのキャンペーンは、全国のJR、私鉄、地下鉄37社局の駅及び車両内のポスター枠を利用し、ポスターとデジタルサイネージで展開するものです。

「環境に配慮すること」は私たちの日々の生活に広く浸透しており、ここからは一歩足を踏み入れ、環境に優しい乗り物の鉄道と、「エキから」みなさまへ発信します。

鉄道各社局の環境対策への取り組み、これまでの作品を閲覧できるアーカイブス、駅や街中で目にすることのできるパブリックアート、交通に関する博物館やアクティビティなども紹介しています。

テーマカラー「茜色で太陽を」「深緑色で森を」「群青色で海を」「黄土色で大地を」の自然を代表する 4色で構成されたポスターのビジュアルとテーマポスターのメッセージは、このキャンペーンに賛同した、現代を代表する著名芸術家及びクリエイターの方々より2024年もボランティアで提供。

<キャンペーンの概要>

1. タイトル 第18回「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」

2. 全体テーマ 「エキから」

3. ポスターテーマ 美しい環境と多様な生物

4. 実施期間 2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

5. ポスター 種類駅ポスターB1 ポスター×5種類

車内ポスターB3 ポスター×5種類駅デジタルサイネージ

6. 制作協力

ビジュアル提供:

宮田 亮平 金工家 東京藝術大学名誉教授 「シュプリンゲン」

大津 英敏 洋画家 多摩美術大学名誉教授 「東京からパリへ」

手塚 雄二 日本画家 東京藝術大学名誉教授 「彩日和」

日比野 克彦 アーチスト 東京藝術大学長 「風が吹いた」

コピーライター:梅田 大輔

7. 主催 公益社団法人日本鉄道広告協会

8. 協賛 一般財団法人日本宝くじ協会

9. 後援 環境省、国土交通省

10. 協力

Osaka Metro、沖縄都市モノレール株式会社、小田急電鉄株式会社、九州旅客鉄道株式会社、京都市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、神戸市交通局、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、札幌市交通局、山陽電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、東急電鉄株式会社、 東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局

(37社局、五十音順)

*国土交通省「令和3年度鉄道統計年報」による

