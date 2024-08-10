鉄道広告を鮮やかに彩る！日本鉄道広告協会「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」
公益社団法人日本鉄道広告協会は、18回目となる「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」を2024年も実施しています。
公益社団法人日本鉄道広告協会「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」
公益社団法人日本鉄道広告協会は、18回目となる「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」を2024年も実施。
8月の鉄道広告を鮮やかに彩るこのキャンペーンは、全国のJR、私鉄、地下鉄37社局の駅及び車両内のポスター枠を利用し、ポスターとデジタルサイネージで展開するものです。
「環境に配慮すること」は私たちの日々の生活に広く浸透しており、ここからは一歩足を踏み入れ、環境に優しい乗り物の鉄道と、「エキから」みなさまへ発信します。
鉄道各社局の環境対策への取り組み、これまでの作品を閲覧できるアーカイブス、駅や街中で目にすることのできるパブリックアート、交通に関する博物館やアクティビティなども紹介しています。
テーマカラー「茜色で太陽を」「深緑色で森を」「群青色で海を」「黄土色で大地を」の自然を代表する 4色で構成されたポスターのビジュアルとテーマポスターのメッセージは、このキャンペーンに賛同した、現代を代表する著名芸術家及びクリエイターの方々より2024年もボランティアで提供。
＜キャンペーンの概要＞
1. タイトル 第18回「地球温暖化防止全国鉄道広告キャンペーン」
2. 全体テーマ 「エキから」
3. ポスターテーマ 美しい環境と多様な生物
4. 実施期間 2024年8月1日(木)〜8月31日(土)
5. ポスター 種類駅ポスターB1 ポスター×5種類
車内ポスターB3 ポスター×5種類駅デジタルサイネージ
6. 制作協力
ビジュアル提供：
宮田 亮平 金工家 東京藝術大学名誉教授 「シュプリンゲン」
大津 英敏 洋画家 多摩美術大学名誉教授 「東京からパリへ」
手塚 雄二 日本画家 東京藝術大学名誉教授 「彩日和」
日比野 克彦 アーチスト 東京藝術大学長 「風が吹いた」
コピーライター：梅田 大輔
7. 主催 公益社団法人日本鉄道広告協会
8. 協賛 一般財団法人日本宝くじ協会
9. 後援 環境省、国土交通省
10. 協力
Osaka Metro、沖縄都市モノレール株式会社、小田急電鉄株式会社、九州旅客鉄道株式会社、京都市交通局、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、神戸市交通局、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、札幌市交通局、山陽電気鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、東急電鉄株式会社、 東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局
(37社局、五十音順)
*国土交通省「令和3年度鉄道統計年報」による
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