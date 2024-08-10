¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶õ·³µ¡¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¾ÈÌÀÃÆ¡¡¡Ö´í¸±¤ÊÄ©È¯¡×Æî¥·¥Ê³¤¾å¶õ
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Ï10Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÎÎ¶õÆâ¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÈô¹ÔÃæ¤Î¶õ·³µ¡¤¬¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¡Ö¥Õ¥ì¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ÈÌÀÃÆ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿´í¸±¤ÇÄ©È¯Åª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×ÌÜÁ°¤Ë³êÁöÏ©·úÀß¡¡Ãæ¹ñ¤Î°µÎÏ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë³¤¤ÎÄ®
¡¡¸½¾ì¤ÏÎ¾¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤Î¾å¶õ¡£À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¸áÁ°¡¢Äê´ü¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶õ·³¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤ÎÈô¹Ô·ÐÏ©¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶õ·³µ¡¤¬´í¸±¤ÊÁà½Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ÈÌÀÃÆ¤òÅê²¼¡£¡Ö¾è°÷¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤¬2022Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ÏÄú¤Ë¤è¤ë´í¸±¹Ô°Ù¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¶õ·³µ¡¤Ë¤è¤ë´í¸±Èô¹Ô¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬ÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡áÉðÀÐ±Ñ»ËÏº¡Ë