ÌµÍý¤À¤È·è¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë!?¡¡É×¤ò¤«¤Ð¤¦µÁÊì¤ËºÊ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡ÚÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò Vol.26¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô³¤¸¶¤³¤¦¤á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¤Ê¥æ¥¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤à·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¡¢Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇµÞ¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËµÁÊì¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤«¤é¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£°¤¤¤³¤È¤·¤«Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥æ¥¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Ï½Ð»º¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¥è¥¦¥¹¥±¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥æ¥¦¤Î¼ÂÊì¤¬²æËý¤Ç¤¤º¡Ö¤³¤ì°Ê¾å»ä¤ÎÌ¼¤ÈÂ¹¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤é¡¢¼Â²È¤ØÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥è¥¦¥¹¥±¡£¼ÂÊì¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂà±¡Æü¡¢¼Â²È¤Øµ¢¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÁÊì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä!?
»Ò¤É¤â¤¬¶ì¼ê¤Ê¥æ¥¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤à·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¥è¥¦¥¹¥±¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¡¢Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤ÏÃË¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇµÞ¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËµÁÊì¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢¥è¥¦¥¹¥±¤«¤é¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£°¤¤¤³¤È¤·¤«Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥æ¥¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Ï½Ð»º¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÇ¥¿±´ü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¥è¥¦¥¹¥±¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¶½Ì£¤ò¼º¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥æ¥¦¤Î¼ÂÊì¤¬²æËý¤Ç¤¤º¡Ö¤³¤ì°Ê¾å»ä¤ÎÌ¼¤ÈÂ¹¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤é¡¢¼Â²È¤ØÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥è¥¦¥¹¥±¡£¼ÂÊì¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂà±¡Æü¡¢¼Â²È¤Øµ¢¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÁÊì¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä!?
¢£µÁÊì¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ä
¢£·è¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤¤!?
Âà±¡¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥¦¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏµÁÊì¡£¤É¤¦¤ä¤é¥è¥¦¥¹¥±¤«¤é¡¢¥æ¥¦¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥è¥¦¥¹¥±¤¬µÁÊì¤Ë¤Ï¥Þ¥á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿¥æ¥¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¼ºË¾¡£
¼«Ê¬¤ÎÊì¤¬¥è¥¦¥¹¥±¤ò°ì³å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µÁÊì¤âÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤ÉÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¡£
µÁÊì¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥æ¥¦¤Ï¡Ä¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÅú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
(³¤¸¶¤³¤¦¤á)