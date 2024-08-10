ÇÐÍ¥¡¦Ìî¸ýÍ§Êå¤¬²þÌ¾È¯É½¡¡¡ÖÆüÌîÍ§Êå¡×¤Ë¡¡¡Ö²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¶»¤Ë¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌî¸ýÍ§Êå¡Ê22¡Ë¤¬10Æü¡¢·ÝÌ¾¤ò¡ÖÆüÌîÍ§Êå¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ä»×¤¤½Ð¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¶»¤Ë¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ç²è¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥ºÄ¹¤¤Ä¹¤¤Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÄ«¡£¡×¤ÇÊÒÁÒÍøµ×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£