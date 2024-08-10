¡Ú¤ï¤¬»Ò¤ÎÌîºÚ¹îÉþÂçºîÀï¡ªÂè2ÃÆ¡ÛÇú¿©¤¤Î¨100¡ó¢ö¡Ö¥º¥Ã¥ー¥Ë¤ÎÆù´¬¤¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ÚAyumi¤ÎÌ¡²è¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª4»ù¤ÎÊì¤ÇÌ¡²è²È·ó¸øÇ§²ñ·×»Î¤ÎAyumi¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡¢¤Ê¤¹¤òÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç´¬¤¤¤¿¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù¶ñ¹ç¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ï¤¬²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤²ÆÌîºÚ¤Î¡Ö¥º¥Ã¥ー¥Ë¡×¤ÇºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥º¥Ã¥ー¥Ë¤òÆÚ¥Ð¥é¤Ç´¬¤¤¤Æ¡¢±ö¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡£·ë²Ì¡¢ÂçÂçÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿～¢ö
¡Ú¤ï¤¬»Ò¤ÎÌîºÚ¹îÉþÂçºîÀï¡ªÂè1ÃÆ¡Û¾Æ¤¯¤À¤±¥È¥í¥È¥í¡Ö¥Ê¥¹¤ÎÆù´¬¤¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ÚAyumi¤ÎÌ¡²è¡Û
¾Æ¤¯Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤ï¤¿¤·¤Î»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇú¿©¤¤¡ª
¥¸¥åー¥·ー¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¤Þ¤¿ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò³«Âó¤¹¤ë¤¾～¢ö
¥º¥Ã¥ー¥Ë¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¥¯¥»¤â¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
º£²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¿§¡¹¤ÊÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êhttps://yummy-ayumi.napbizblog.jp¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
4¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÅÙ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£
¡Ú¤ï¤¬»Ò¤ÎÌîºÚ¹îÉþÂçºîÀï¡ªÂè1ÃÆ¡Û¾Æ¤¯¤À¤±¥È¥í¥È¥í¡Ö¥Ê¥¹¤ÎÆù´¬¤¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ÚAyumi¤ÎÌ¡²è¡Û
¾Æ¤¯Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤ï¤¿¤·¤Î»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇú¿©¤¤¡ª
¥¸¥åー¥·ー¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¤Þ¤¿ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò³«Âó¤¹¤ë¤¾～¢ö
¥º¥Ã¥ー¥Ë¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¥¯¥»¤â¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
º£²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¿§¡¹¤ÊÌ¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êhttps://yummy-ayumi.napbizblog.jp¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Ayumi
4¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÅÙ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£
¥Êー¥¹Àì²Ê¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î¶È³¦ºý»ÒÅù¤ÇÌ¡²è¤òÏ¢ºÜ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¤´ÈÓ¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»Å»ö¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Voicy¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤äNAPBIZ¥Ö¥í¥¬ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
ËèÆü¤Î²ÈÂ²¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Ë
¤È¤¤á¤¯¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/ayumis4children?igsh=cDhnZ3VxNjFqMmRr&utm_source=qr
¥Êー¥¹Àì²Ê¤Ç¤ÎÏ¢ºÜÌ¡²è
https://square.nurse-senka.jp/articles/keywords/auth_ayumi
VOICY
https://r.voicy.jp/5P9aOlNEKeQ
NAPBIZ¥Ö¥í¥°
https://yummy-ayumi.napbizblog.jp