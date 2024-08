1ÅÙ¤Ç4¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÇÏºÚ¡¡ÀéÍÕÅ¹¡Ö¥é¥ó¥Á¸ÂÄêÇÏ¤Þ¤Ö¤·Á·¡×

銀座に本店を構える馬肉専門店の「馬菜 千葉店」にて、2024年8月9日からランチ限定で馬まぶし膳(大トロ馬肉、赤身馬肉漬け、馬肉ユッケ)を販売中です。

馬菜 千葉店「ランチ限定馬まぶし膳」

また、通常2,500円(税込)のところ、新メニュー登場記念で8月末まで、数量限定で2,200円(税込)にて提供中です。

■新メニュー【馬まぶし膳】

2,500円(税込)※8月末までは数量限定で2,200円(税込)

大人気の馬肉をハーフ&ハーフ!

口の中の体温で肉のうま味が溶け出してトロけてしまう大トロフレークと自家製旨味つけだれを纏った赤身馬肉。

馬まぶし膳メニュー

-4度おいしい、馬まぶし膳の食べ方-

-その壱- ニンニク、生姜を醤油にといて大トロ馬肉にかけて食す

-その弐- 卵黄をくずして馬肉ユッケと絡めて食す

-その参- 赤身馬肉漬けを食す、次に茶碗に移して出汁をかけてお茶漬で

-その四- お好みの薬味を添えて、アレンジしながら楽しめます。

■半個室のお席でゆっくりとお食事ください。

(完全個室もあるのでお問い合わせください)

大人数様での会食にも利用ください(例 16名様個室で会食)

■馬菜 千葉店

熊本の提携牧場から直送の安心・安全の熊本県産場肉専門店。

出荷される馬の体重は一般的に700〜800kgですが、馬菜では熊本の提携牧場で1tになるまで手塩にかけて育てた新鮮馬肉のみを使用しています。

脂がのった柔らかくこだわりの馬刺しは絶品です。

店舗名 : 馬菜 千葉店

所在地 : 千葉県千葉市中央区冨士見2-9-2 プライム8 3階

アクセス: 千葉駅徒歩5分

営業時間: 11:00〜22:00

ランチタイム11:00〜15:00(ラストオーダー14:30)

