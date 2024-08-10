Áú¹ß¤ê¡¦ÁÆÉÊ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¹ðÇò¡ÖºòÆü¤âËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¡É¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Î¤É¤¬¤Í¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¼Õºá¡£¡ÖºòÆü¤âËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìºòÆü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤òÃë²á¤®¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤¤¤í¤¤¤í¤È¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä«¤Î5»þ¤È¤«¤Ç¤Í¡£8»þ¤«¤é¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¤È¤«¡¢ÊÔ½¸¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤ò21»þ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é4·»Äï¤Î¥Á¥ó¥Á¥íÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢À¼¤â¥Ð¥ÁÈô¤Ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢24»þ²á¤®¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ä·ë²Ì2»þ¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¶Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤Î¤É¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¤ï¡£¤´¤á¡¼¤ó¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡£ÉÔ²÷¤Ç¤·¤ç?¤¤¤Ä¼£¤ó¤Í¤ó¤ä¤í¤Ê¡£1¥«·î¤°¤é¤¤¡ÊÇÈ¤Î¾å²¼¤Ç¡Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡×¤ÈÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£