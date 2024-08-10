¡ÚÂæÉ÷¾ðÊóºÇ¿·¡¦10Æü¸á¸å8»þ¹¹¿·¡Û¡ÖÂæÉ÷5¹æ¡×12Æü¤ËÅìËÌÄ¾·â¥³ー¥¹¡¡8·î1¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¶²¤ì¡¡´ØÅì¹Ã¿®¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¤ªËßµÙ¤ß¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡ÚÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¡¦8·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷Âè£µ¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£±£°Æü¡Ë¸á¸å£¶»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü①～⑨¡Û¿ÊÏ©¿Þ¤È¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÅìÂ¦£´£¶£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈÀ¾Â¦£²£¸£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢
É÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷Âè£µ¹æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È°ú¤Â³¤ÆüËÜ¤ÎÅì¤òËÌ¾å¤·¡¢£±£±Æü¤Ï¼¡Âè¤Ë¿ÊÏ©¤òÀ¾¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ£±£²Æü¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤·¤Æ¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±£±Æü¤«¤é£±£²Æü¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Áí±«ÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î£¸·î£±¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤â¡¢ÌÀÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¤¢¤¹¡Ê£±£±Æü¡Ë¸áÁ°£¶»þ¤Ë¤ÏÀÐ´¬»Ô¤ÎÅìÆîÅìÌó£³£³£°¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê£±£±Æü¡Ë¸á¸å£¶»þ¤Ë¤ÏÀÐ´¬»Ô¤ÎÅìÆîÅìÌó£²£´£°¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£±£²Æü¡Ë¸á¸å£³»þ¤Ë¤Ï½©ÅÄ»Ô¤ÎÆîÌó£³£°¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£³¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë
£±£³Æü¸á¸å£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë
¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢±«¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¹ß¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü②～⑨¡Û¤Ï¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
£±£°Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£±Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£±£µ£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£±Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£²Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£³£°£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£²Æü£±£¸»þ¤«¤é£±£³Æü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£±£µ£°¥ß¥ê
¡ÎÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³¤¾å¤òÃæ¿´¤Ë£±£±Æü¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢£±£²Æü¤ÏÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£²£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£³£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡£±£µ¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£³¥áー¥È¥ë¡Ë
£±£²Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£³£°¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£´£°¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡£±£¸¥áー¥È¥ë¡¡¡Ê£²£µ¥áー¥È¥ë¡Ë
¡ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±£±Æü¤«¤é£±£²Æü¤ÏÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
£±£±Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£·¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡£µ¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
£±£²Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡£·¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡£µ¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡¡
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
ÅÚº½ºÒ³²¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Ë½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤äÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Áí±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ÎÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£