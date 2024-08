菊池桃子の最新曲「Starry Sky」のミュージックビデオが公開となった。「Starry Sky」は2024年4月、菊池桃子完全セルフプロデュースEPに収録された楽曲だ。菊池桃子自身の作詞作曲によるもので、9月18日に発売されるデビュー40周年記念ベストアルバム『Eternal Best』にも収録されることが決定している。そのミュージックビデオは、2024年5月3日にキリスト品川教会で行われた40周年記念ライブの模様から構成したもの。バラードソング「Starry Sky」は、星空が映し出された幻想的な演出のもとに披露された。

■40周年記念ベストアルバム『Eternal Best』



2024年9月18日(水)リリースCD予約:https://vap.lnk.to/eternalbest【CD2枚組+豪華ブックレット】VPCB-87128 ¥6,600(税抜¥6,000)▼Disc101. Ocean Side02. Adventure03. Blind Curve04. 青春のいじわる05. 卒業-GRADUATION-06. Say Yes!07. 夏色片思い08. Broken Sunset09. もう逢えないかもしれない10. 雪にかいたLOVE LETTER11. BOYのテーマ12. アイドルを探せ13. ガラスの草原14. Mystical Composer15. Nile in Blue▼Disc201. 愛は心の仕事です02. 少年は天使を殺す03. Tokyo野蛮人04. 青山Killer物語05. Rainy Night Lady06. One And Only07. Love Talk08. ガール・フレンド09. 今日は100度目のケンカ10. ハロー・ミスター・マンディー11. ドリームボートが出る夜に12. きっと待ってる13. 恋をして…14. 鏡15. Starry Sky