°ËÅìÈþºé¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òÊó¹ð¡¡40ºÐ¤Ç¡È¶µ°é°Ü½»¡É¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤¤«¤é
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÅìÈþºé¡Ê47¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é°ËÅì¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î¤ª°ú±Û¤·¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èþºé¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¾Ð´é¤Î°ËÅì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë°Ü½»¡¡#¥Ï¥ï¥¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¡¡#ÊÆ¹ñ¥¢¥¸¥¢¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï2009Ç¯11·î¤ËÂç¼ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼¼ÒÄ¹¤È·ëº§¡£10Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡¢15Ç¯6·î¤ËÄ¹ÃË¡¢18Ç¯Ëö¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Ä¹½÷¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡È¶µ°é°Ü½»¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£